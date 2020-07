Start the quiz! أستنى يا... لطفي شكري محسن Correct! Wrong! - تيمور... بالتوفيق يا حبيبي ربنا معاك بون شانس Correct! Wrong! - ايه يا توحه الحركات..دي البيئة القديمة البلدي Correct! Wrong! - هو مش ال...خلص الأسبوع اللي فات يابني. العيد المسلسل الحج Correct! Wrong! - خشي يا قلب أمك وريهم ال... السمنة البلدي الشياكة الجمال والحلاوة Correct! Wrong! - Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أختبر نفسك في أشهر إيفيهات رجاء الجداوي! You got %%score%% of %%total%% right ↺ PLAY AGAIN !

