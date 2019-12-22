الإرتباط في مصر مليان مشاكل وعُقد مختلفة، ممكن كلنا نكون عارفينها أو جربناها، بس اللي مختلف شوية وهنحاول نوصلهولك دلوقتي.. هو المشاكل كمان اللي بتضيفها طبيعة كل برج في أي علاقة، ماتقلقش هو الموضوع مش خطير بس إحنا قولنا نحذرك!

علشان كدة في المقال دة هنوضح أيه هي العيوب القاتلة في 5 أبراج كل الناس بتشتكي منهم!

العقرب

عارف الشخص اللي بيقفش بسرعة و يفضل يعاتبك تلت سنين لقدام مع أنه بيعمل نفس الحركة ده أن مكنش بيسوق فيها؟ أهو ده العقرب بس متقلقش لأن العقرب عنده صفات كويسة؛ هو آه عنده خوف مبالغ من الإرتباط وهيعوزك تثبت ولائك أكثر من ستة و تلاتين مرة في اليوم ومش بيحب المشاكل مع أنه بيخلقها من العدم.. بس تمام، هنركز في الصفات كويسة



الميزان

البرج ده الحياة الطبيعية حاجة وفيحاجة تانية خالص؛ مبدئياّ الميزان بيكون لطيف وإجتماعي في الحياة عمومًا، لكن لو دخلت في علاقة معاه مش هتعرف راسك من رجليك لإن شخصية برج الميزان نفسها مش عارفة تقرر هي عايزة أيه؛ بس ماتخفش لما الميزان يعرف يقرر هو عايز أيه و تبدأ مرحلة الفليرتنج والكلام الحلو هتكتشف أنه عنده طموحات أسطورية أوي للعلاقات وهيسيبك أول ما يلاقي حد تاني يرجعله إحساس المغامرة



الجوزاء

أنت عارف وإحنا كلنا عارفين أن الجوزاء من الأبراج الشائكة شوية فوجودهم في الليست دي مش مفاجيء؛ الجوزاء معندوش مشكلة واحدة محددة بس هو كل يوم بموود معين وعشان كده ممكن ينهي أي علاقة في لحظة حتى لو لسة مابدأتش؛ البرج دة برضوا عنده مشكلة في الكوميتمنت والإرتباط



الدلو

بص هو فيه حاجة؛ أنت لو مرتبط مع حد برجه الدلو يبقى أنت مش مرتبط أوي.. لإن هما بيتعاملوا على الأساس ده؛ الدلو برضه عنده مشكلة أنه بارد ومش بيحب يعيش اللحظة ولو عاشها مرة يبقى غالباّ مش هتتكرر تاني، ده غير طبعاّ أنه برج الدلو عمره ما هيقولك أصلاّ أنه معجب بيك…حتى لو أنتوا مرتبطين.



الجدي

برج الجدي موجود هنا لإنه للأسف من أكتر الأبراج الجدية زيادة عن اللزوم وممكن تحس أن التعامل معاهم شبه المعاملات الحكومية بظبط؛ الجدي برضه عنيد جداّ وبيتوقع نجاح كل علاقته من أول خروجة حتى لو فيها كل مؤشرات الفشل.



إحنا عارفين أن الناس أنواع بس الإحتياط واجب برضوا