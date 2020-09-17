معظمنا خرج من الفترة اللي فاتت دي موده مش متظبط أو زهقان شوية. علشان الوضع العام عندنا كلنا دلوقتي مش أحسن حاجة، سألنا نفسنا ايه اكتر حاجة بتفرح معظم الناس؟ وببساطة هي الشوكولاتة. وافتكرنا إننا دلوقتي مش لازم نبقى بالصدفة معديين على سوبر ماركت ونشتري شوكلاتات بالمرة، الجديد بقى إنك ممكن تنزل مخصوص تعمل شوبنج شوكولاتة بس. دول ٤ أماكن متخصصين في بيع شوكلاتات مستوردة بكميات كبيرة وبأسعار لذيذة في القاهرة!



Coca Chocolate



ده مكان لطيف في مدينة نصر، عنده أنواع شوكولاتة مميزة فعلًا ومش هتلاقيها كتير في مصر. عندهم كمان شيبسي ومشروبات كتير مستوردة محتاج تجربهم، صفحتهم على فيسبوك طول الوقت offers كتير ممكن تجيبها أنت وصحابك وتعملوا حفلة. حرفيًا. عندهم ديليفري ويوصلوا في أماكن كتير في القاهرة لو مكسل تنزل بنفسك!



تاجر السعادة



ده يعتبر أشهر وأول مكان عمل الفكرة دي في القاهرة. المكان معروف جدًا وليه فروع كثيرة ودايمًا عنده events وبيجيله ناس معروفة طول الوقت. عنده أنواع كتير والمكان نفسه كبير فهتتبسط لما تروح بنفسك. لو بتحب milka و hershey’s kinder دول أكتر أنواع عنده دايمًا عليهم offers. مكانهم الرئيسي في المهندسين بس ممكن تسأله فى مسدج عن باقي الفروع والتوصيل.

صانع السعادة



لو ساكن في مدينة نصر أو أكتوبر أو الرحاب، متأكدين إن ده هيبقى مكانك المفضل قريب جدًا. ده يعتبر ثاني أشهر مكان بيبيع “السعادة” فروعه كتير و بيزوروا نجوم كتير. غير الشوكلاتات المختلفة الكتير، عندهم jars وتورت وإختراعات مختلفة كتير هتعجبكوا. بس حاولوا تتصلوا الأول لو ناويين تتطلبوا حاجة من الحاجات دي!

Be Happy



ده مكان بيوصل أونلاين بس حسينا لازم كل الناس تعرفوا. ماعندهمش مكان محدد لسة بس بيوصل في أماكن كتير زي مدينة نصر، الزمالك أكتوبر والتجمع. أحسن حاجة عندهم ال toblerone والـ ritter sport. لو ناوي تسهر مع صحابك وأهلك أو مسافر وعايز تاخد معاك حلويات كتير ننصحك تطلب من المكان ده!

محتاجين بس نحذركم إن ساعات بيبقى في عروض أرخص كتير بس خدوا بالكوا بتبقى مدة صلاحيتهم قليلة شوية والناس في المكان بصراحه صادقين جدًا ويعرفوك ده قبل ماتشتري. بس غير كده انبسطوا ودلعوا نفسكوا وأشربوا بعد الشوكلاتة شاي أخضر كتير!