ايه السن المناسب للجواز من وجهة نظرك؟ من 20-24 30 مواصفات الشخص اللي ترتبط بيه؟ فرفوش وبيحب الرقص والمزيكا و الخروج كل اللي يجيبه ربنا كويس ذكي وعملي وشخصيته قوية هوايتك المفضلة؟ أرقص او أعمل شعرى القراية أتفرج على نتفلكس وأكل بتحب مين من المغنيين دول؟ تامر حسني فرانك سيناترا حمو بيكا أكلتك المفضلة ايه من دول؟ ستيك وباستا بيتزا محشى وبط أنت مين من مسرحية سك على بناتك؟

