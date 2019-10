Start the quiz! لو رايح مشوار مستعجل و الطريق وقف هيبقى رد فعلك إيه؟ إيه يعني أما أوصل متأخر شوية؟ كلام فارغ هتأمل في خلق ربنا و عربيات الناس اللي قدامي؛ ها إيه تاني المشكلة مش في الطريق المشكلة إني أصلن نزلت نتأخر فدلوقتي أروح أحسن سندوتشاتي و الداتا بتاعتي و بس كده - ملك كبري أكتوبر أنا لو عليا هنزل أحل المشكلة بنفسي عشان مش ناقصة الطريق كمان Correct! Wrong! - Continue >> بتعامل أتباعك في الشر إزاي؟ مفيش أسلوب معين الصراحة عادي يعني موظفين عندي زي إخواتي بظبط Correct! Wrong! - Continue >> إيه الموهبة اللي نفسك تبقى عندك؟ الحاجة الوحيدة اللي نفسي فيها إني مقلبش على الناس بسرعة عشان بطلع غلطان في الأخر نفسي أعرف أتمالك أعصابي و متعصبش كتير إني أقدر أفوق من الهلس و أخلص الشغل اللي في إيدي أقبل ما يخلص عليا إني ألاقي الحاجة اللي دايماً تايهة مني من غير ما أدور كتير القدرة إني أخلي أي حد يحس بتأنيب الضمير فيعملي اللي أنا عايزه Correct! Wrong! - Continue >> لو متجهتش للشر كنت هتطلع إيه؟ فري لانسينج بقى كنت هشتغل مع العيلة بقى أو أي حد من قرايبي كنت هفتح مكان بلايستاشين أو أي حاجة مش حوار يعني كنت هطلع شيف أو كنت هشتغل أي حاجة من البيت لا أنا مفكرتش في إتجاه تاني الحقيقة Correct! Wrong! - Continue >> بتقعد قد إيه تخطط لأي خروجة مع صحابك؟ تظبيط إيه و بتاع إيه؟ هو الويكند اللي هننزل فيه معروفة بننزل على طول من غير تخطيط بناخد وقتنا و نظبط كل حاجة بس إبقى قابلني لو حد رن أو نزل أصلاً إسبوعين مثلاً على ما كله يفضى إحنا مش بننزل؛ هما اللي بيجولي Correct! Wrong! - Continue >> مين أكتر ممثل أو ممثلة بتحبهم من دول؟ منى زكي نيللي كريم أحمد السقا أحمد داوود أحمد حلمي Correct! Wrong! - Continue >> إيه المحافظة اللي نفسك تسيطر عليها؟ سينا المنصورة الفيوم الإسكندرية القاهرة Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت مين من أشرار السينما المصرية؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

Related