لو ممكن ترجع بالزمن، هيكون نفسك تغير أيه في حياتك؟ هستفيد بوقت كتير ضيعته هغير الكلية اللي دخلتها همنع خناقة وقعت بيني وبين صحابي إنها تحصل هغير الشخص اللي أرتبط بيه

طب نفسك تعيش في أي زمن؟

أول الألفينات أي وقت مش فارقة التسعينات دلوقتي بردو بس عايز فلوس

أيه أكتر لاين حبيته في الفيلم؟ كل ما تشوف واحد في التليفزيون تقول ده قريبنا من بعيد أقوله مطرود من البيت وعايز أشتغل يقولي خد قورس فرنساوي المفتي قالي البوس حلال شرعاّ يا حازم

أيه أكتر حاجة بتحبها من حلويات العيد؟ الغريبة الكحك أنا بحلي بكنافة رمضان عادي البسكوت

إيه أكتر مسلسل عجبك في رمضان؟ بميت وش ونحب تاني ليه البرنس النهاية الإختيار

طب أيه أكتر مسلسل حسيته اوڤر في رمضان؟ النهاية بردو ليالينا 80 فرصة تانية لعبة النسيان

أيه أحسن فيلم من 2006؟ عمارة يعقوبيان 1/8 دستة أشرار وش إجرام عن العشق والهوى

