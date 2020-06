Start the quiz! لو جوزك عنده صحاب بنات كتير، ايه هيبقى موقفك؟ عادى و انا مالى هطين عيشته لغايه ميقاطعهم Correct! Wrong! - Continue >> ايه أكلتك المفضلة؟ الكشرى البيتزا مكرونة بالبشاميل Correct! Wrong! - Continue >> بتعملى ايه فى وقت فراغك؟ بشترى كتب جديدة واقراها بحب اطبخ و اروق البيت بروح النادى Correct! Wrong! - Continue >> ممكن تستغنى عن فرحك و تسافرى بفلوسه؟ مستحيل اه عادى Correct! Wrong! - Continue >> هتبقي أم روشة ولا تقليدية؟ هبقى أم كوول جداً هبقى ست بيت شاطرة و أم طيبة Correct! Wrong! - Continue >> أي قرار بيتاخد ازاي؟ بحب اسأل الناس اللى قريبين مني قراراتى كلها من دماغى Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت مين من عيلة عبد الغفور البرعي؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

