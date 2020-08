Start the quiz! ايه هوايتك المفضلة؟ ألعب كورة بحب أطبخ أراهن صحابي على فلوس Correct! Wrong! - Continue >> أيه طموحك فى الحياة؟ ألف أوروبا كلها وأصاحب واحدة في كل بلد أكون نفسي وأتجوز أفتح البيزنس بتاعي Correct! Wrong! - Continue >> شايف ايه السن المناسب للجواز؟ 28-35 23-27 ولا أي سن Correct! Wrong! - Continue >> لو صاحبك لغى معادكوا عشان يقابل صاحبته، هتتصرف أزاي؟ هعمله بلوك ياعم ما ربنا يسهله صباح الفل هسف عليه فى جروب الشلة Correct! Wrong! - Continue >> بتجيب لبسك منين؟ h&m, Tommy Hilfiger, Nike, Old Navy من أي حتة عادي من الوكالة Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت مين من شخصيات فيلم %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

