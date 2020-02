Start the quiz! لو اللى بتحبيه عايزك تسيبى الشغل هتعملى ايه؟ هحاول اقنعه بالشغل مستحيل Correct! Wrong! - Continue >> لو اهلك مش موافقين هتسيبى اللى بتحبيه؟ لا اكيد Correct! Wrong! - Continue >> اكتر صفة لازم تكون موجودة فى شريك حياتك شكله حلو صريح بيسمع الكلام Correct! Wrong! - Continue >> توافقى اللى بتحبيه يبقى عنده صحاب بنات كتير؟ اه عادى لا طبعاً تمام لو هو يوافق على صحابى الولاد Correct! Wrong! - Continue >> لو لاقيتى حد بتحبيه، ترضى تبقوا مع بعض فترة قبل الجواز؟ لا لازم الأرتباط يكون رسمى اه عادى Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنهى فيلم بيوصف حياتك العاطفية؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

