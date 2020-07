Start the quiz! ايه أكتر حاجه مجنونة عملتها عشان حد بتحبه؟ وقفت أغنيله تحت بيته والدنيا بتمطر روحتله الشغل بورد وشوكلاتة بعمل فايك أكونتس وبراقبه من بعيد Correct! Wrong! - Continue >> لما بتغلط بتعمل ايه عشان تصالح؟ بفضل أعتذر وأزن لغاية مايصالحني بعزم الشخص اللي زعلته علي سهرة أو خروجة حلوة مش بعرف أعمل حاجة Correct! Wrong! - Continue >> تحب تسافر فين في شهر العسل؟ أسبانيا تركيا باريس Correct! Wrong! - Continue >> شايف ايه السن المناسب للجواز؟ 25-30 20-23 Correct! Wrong! - Continue >> بتموف أون بسرعة ولا بتاخد وقت؟ بسرعة جدًا ممكن أقعد سنين مش عارف أموف أون Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت أنهي أغنية من ألبوم "تملي معاك"؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

