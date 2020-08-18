الصيف خلاص دخل وبما إننا كلنا تقريبًا تعايشنا مع الوضع الحالي لازم نلحق نسافر عشان الصيف قرب يخلص….أيوة هو هو نفس الصيف اللي كان لسه داخل من شوية، اللي إحنا عايزينه بجد بقى هو إننا نتبسط ونخرج برا موود الكأبة لما نسافر بس في حاجة!— أنتوا عارفين إن في حاجات ممكن تقف في طريق سعادتكم مش كده؟

طبعًا لو سألناكم زي إيه هتقولولنا زي حاجات ليها علاقة بالمكان نفسه مثلًا أو الحاجات اللي هتلخمك من غير لازمة زي ما بتلخمك كل مرة بس الصراحة في حجات أهم من كده بكتير لازم تاخد بالك منها، زي إيه؟ زي الناس نفسها، أيوة الناس اللي هتسافر معاهم، أول ما هتعرف إحنا بنتكلم على مين بالظبط هتفهم ليه لازم تاخد بالك منهم وليه لازم تتجنبهم بأي طريقة

بتوع الحوارات والدراما

بص مبدأيًا الناس لما بتطلع تصيف في أي حتة بيكونوا عايزين يستجموا ويفكوا كده ودي حاجة طبيعية، اللي مش طبيعي بقى هي الناس اللي بتستغل الفرصة اللطيفة للفرح دي عشان يخلقوا أي حوار من الهوا! يعني دلوقتي إحنا بنكون أصلًا جايين من جو كله دراما وأڤورة وحتى اليومين اللي هنرتاح فيهم هيروحوا ضحية “بس هي ماردتش” و “أصل هو عمل”

يا ريتها حوارات جديدة حتى

علشان تريح دماغك خالص من الحوارات دي كلها متقعدش مع الناس اللي بتقدسها أساسًا، ولو صعبوا عليك أوي قولهم يسيبوا الحوارات في حالها لحد ماترجعوا خالص

الناس اللي بيقولوا “لازم ننزل” وعمرهم ما بينزلوا

يعني بالعقل كده الشخص ده بقالوا زمن بيقولك لازم ننزل وعمره ما نزل معاك مهما اختلفت المناسبات والأماكن وهيجي دلوقتي ينزل؟ أكيد لا بس ده ميمنعش أنه هيفضل يقولك يلا ننزل وأنه سمع أنه في إڤينت في حته معينة أو مكان بيعمل أحلى برانش في الكوكب لحد ما يعشمك ويغدر بيك

طب تعمل إيه؟ بص إحنا عايزين نقولك تقطع معاه بس لو متمسك بيه أوي يعني قوله أنكوا ممكن تقعدوا مع بعض على زووم وأهو تكون وفرت العشم لما الواي فاي يقطع عنده لسبب مش متوقع خالص

الناس اللي بتحب البروجرامات زي عينيها

أهو الشخص ده أنت لازم تتجنبه من وأنت بتحضر شنطك في البيت، النظام آه حلو وكل حاجة بس مينفعش كل حاجة يبقى ليها وقت دقيق أوي ولو ممشيناش عليه يبقى “ضيعنا اليوم على الفاضي”، إحنا جايين نهزر أصلًا ليه بقى كل التوتر ده؟ إحنا مش طالعين رحلة مدرسة

حلك هنا إنك تتجنب الشخص ده لحد ما ترجع بالسلامة وتسيبه يخطط ويتكتك مع حد تاني

اللي متقمسين شخصيات نيللي كريم من 2013 لحد 2017

دلوقتي إحنا ناس عايزة تفرفش وتتبسط فأخر حاجة عايزينها هي النكد، ولله ده طلب مش كبير أو حتى صعب مع أنه صعب على حبة ناس، الحل الوحيد هنا معروف، تحاشاهم لحد ما ترجع

هتقولنا أن إحنا كده قاسيين وبتاع هنقولك خلاص استحمل أنت ومترجعش تقولنا طب أعمل إيه دلوقتي

اللي أصلًا مش طايقينك

سبحان الله مع إن الناس لما بتكبر مبتقاش مجبرة تقعد مع ناس هما مش طايقنهم في قلة قليلة بيفضلوا يعملوا كده…خصوصًا لو مفيش أوپشن تاني وهما خلاص فقدوا الأمل، أنت بقي يا معلم مش أوپشن تاني فبلاش يصعبوا عليك ومتقعدش معاهم

خلاص زهجت وهما لسه بيزنوا؟ أقعد مع أي حد حتى لو طالع لوحدك أو مع العيلة، كون علاقات، كلم صحابك ڤيديو كول—أي حاجة بس متقعدش مع ناس لا أنت طايقهم ولا هما طايقنك

متنساش أن إحنا حذرناك