من ساعة ما الكورونا انتشرت وإحنا شايلين هم حاجات كتير وبنسأل نفسنا أسئلة مهمة زي “طب إزاي نقدر نحمي نفسنا؟” أو “طيب ماسك من الصيدلية ولا قماش؟” أو “طب لو خرجنا ناخد بالنا إزاي؟”

بس في حاجة مهمة أوي كلنا مش واخدين بالنا منها دلوقتي، إيه نظام السكين كير مع الماسكات بقى؟

الماسكات ممكن تبوظ وشِك بجد مش هزار

طبعًا لما بنيجي ننزل بنلبس ماسكات بس في ناس كتير مننا مش عارفين أن في أعراض الجانبية للماسكات زي الحساسية وحبوب الشباب والمضاعفات لأي مشاكل جلدية أصلًا موجودة، الأعراض دي بتيجي للناس اللي أصلًا بشرتهم حساسة أو بيلبسوا ماسكات بشكل متكرر.

الحساسية والتوابع دي بتقى نتيجة الاحتكاك المباشر مع الماسك وده بيخلي الجلد ينشف ويقشف، الماسكات بردوا بتحبس الرطوبة اللي بتيجي من العرق وزيوت الوش الطبيعية وده اللي بٍيطلعلك حبوب، ده غير إن تغطية الوش بالطريقة دي بتحبس الحرارة وده بيعمل بيئة خصبة لتكاثر البكتريا

صورة حاجة كيوت عشان قرفناكي معلش

“طب إيه نقلع الماسكات ولا إيه؟”

لا بصي هو ده تهور، مش علشان نكسب نضارة بشرتنا نقوم مضيعين حياتنا كلها، الحل للمشاكل الجلدية بيبقى في الروتين بتاع بشرتك نفسها، إحنا مش قصدنا إنك لازم تغيري الروتين 180 درجة عشان ده مضر والصراحة بيخض البشرة

طب نعالج الموضوع إزاي؟

أول حاجة لازم تستخدمي غسول للبشرة (لو ماعندكِيش، ممكن تجربي من نيتروجينا أو أورديناري) وتستخدميه مرتين في اليوم ده غير إنك لازم بردوا تستخدمي مرطب للبشرة (ممكن من بيوديرما) طول الوقت علشان بشرتك ماتبقاش جافة واختاري يومين في الأسبوع تبدعي وتستخدمي الماسكات اللي عايزة تستخدميها.

في حاجة تانية مهمة لازم تعمليها، ماينفعش تنسي الكريمات الواقية من الشمس، الماسكات زيها زي أي حاجة بتسيب خطوط بتفرق بين الأماكن اللي اسمرت والأماكن اللي ماسمرتش في وشك بس غير كده أشعة الشمس بتضر البشرة أصلًا، أحسن حل ليها هي كريم واقي من الشمس في أوكسيد الزنك لأن المادة دي بتحمي البشرة في العموم

ثالث حاجة ودي احتمال تبقى الأهم هي إنك لازم تبطلي تحطي ميك-أب أو تخففيه لأن الميك-أب مع الماسك بيزود الإحتكاك والحبوب، ده غير إن الماسك احتمال كبير يشيله.

والماسكات إيه نظامها؟

مبدئيًا الماسكات أنواع ولو الماسك بتاعك قماش وبيتلبس أكتر من مرة يبقى لازم تاخدي بالك، الماسك القماش لازم يتغسل كل يوم والأحسن يبقى عندك أكتر من ماسك قماش واحد عاشان تبدلي فيهم، وأنتِ بتغسلي الماسك اغسلي بمنظف مش معطر وخالي من الألوان عشان تتجنبي الحساسية.

لو بتلبسي ماسك من نوعية الاستخدام الواحد يبقى لازم تغيري الماسك كل 3 ساعات.