By: Yara Tarek

بما أنك شيلت كام مادة أو شيلت السنه كلها و بدأت تحضر مع دفعات أصغر منك و مش عارف إزاي تتأقلم معاهم…احنا جينا نساعدك في الحوار ده.

حاول تديهم من خبرتك

أنت بقالك أد إيه و هم بقالهم أد إيه؟ أنت أكتر طبعا، فا أنت تبدأ تحسسهم أن عندك كمية خبرة تخليهم بشوات…و حاول تخليهم يتجاهلوا فكرة أنك شايل

اخلق لنفسك قصة غامضة و مثيرة جدا

حاول لما حد يسألك شايل ليه؟ تبين أنك شبح بس الظروف أقوى منك، أنك قشطة بتذاكر و بتتعب بس نسيت مثلا…يوم الامتحان محدش صحاك، المراقب كان مستقصدك فحب يسقطك، كنت بتنقذ حد كان هيموت. كده يعني

أنا القائد

فيه حاجة كده أنت برده مميز فيها و هي أنك أكبر منهم و عندك خبرة أكتر فا في أي موضوع كبير هيخلوك أنت القائد. أي مشكلة حاول تلقيلها حل و حسسهم أنك الوحيد القادر بحكمتك حل كل مشاكلهم.

شوف إيه التريند و امشي معاه

كلهم بيكرهوا دكتور كذا فأنت تكرهه معاهم حتى لو مش بتحضر مادته أساسا و مش فارقلك. لو كلهم بيحبوا حاجات أنت شايفاها تافهة، تحبها معاهم، بيلبسوا لبس مختلف شوية البس زيهم.

خليك زي أسامة منير

الحب يا آنسة غادة…حاول تخلي البنات تلجئلك في النصايح اللي ليها علاقة بالحب، إزاي مثلا تجيب ده؟ و إزاي تتعلم ت موف أون. خليك الصدر الحنين.

حاول تصاحب الدكاترة

حتى لو كانوا السبب في إنك سقطت أول مرة، صدقني علاقتك بيهم من أهم الحاجات اللي لازم تحطها في أولوياتك…هتفرق معاك جدا و ممكن تمهدلك حاجات كتير جدا قدام، مش بس كده، ده أنت كمان ممكن زي ما قلنا تحل لباقي الطلبة مشاكلهم من خلال علاقاتك دي و كده هتتأقلم علطول.

خليك متميز في حاجة

مثلا أنك غني فشخ، بتعرف تغني، بتعرف ترسم فترسم صحابك، بتعرف تكتب، حريف كرة قدم…أي حاجة تحسسهم أنهم محتاجين وجودك عشان بيعملهم جو كده.

و في الآخر نحب نتمنالك سنة سعيدة و تقدر تتأقلم مع الشوباب اللي أصغر منك و الناس تحبك و متكرهش حياتك عشان شيلت، لأ تبقى سنة جميلة علينا كلنا.