Start the quiz! بتحبوا تخرجوا فين؟ أحنا ممكن نخرج نروح حفلة أو جاليري أي كافيه شكله هادي و كوزي كده عشان نعرف نقعد مع بعد إحنا كبرنا عالخروج ولله بس ممكن نأنتخ في أي حته أحنا ممكن نخرج نعمل أي حاجة زي escape room أو حاجة زيها مثلاّ لأ أحنا نقعد عالقهوة بقى Correct! Wrong! - Continue >> شايفين نفسكوا شبه مين من الكابلز دول؟ سعاد حسني وحسن يوسف في الأفلام شادية وصلاح ذوالفقار عمر الشريف وفاتن حمامة بس أيام ما كانوا كيوت Will Smith and Jada Pinkett-Smith Blake Lively and Ryan Reynolds Correct! Wrong! - Continue >> شايفين نفسكوا فين مع بعض كمان 5 سنين؟ هو أحنا مش حلوين كده؟ خلاص رضا زي ما إحنا كاساتنا و مزيكتنا و لا كإن حاجة حصلت في إبه يا نجدت؟ اصبر شوية ممكن نسافر نغير جو بقى ممكن نشوف حاجة تنفع هواية مشتركة كنوع من التغير وكده Correct! Wrong! - Continue >> شايفين علاقتكوا شبه فيلم إيه؟ الأصليين -- هو مش فيلم مفهوم وأحنا بردو مش عارفين نحدد العلاقة شورت وفانلة وكاب صعيدي في الجامعة الأمريكية الحب الأول شباب مجنون جداّ Correct! Wrong! - Continue >> لو ينفع تسافروا مع بعض تحبوا تروحوا فين؟ فرنسا بالي في إندونيسيا البرازيل كوريا الجنوبية إيطاليا Correct! Wrong! - Continue >> لو حد فيكو نسي مناسبة مهمة مابينكوا.. التاني هيعمل إيه؟ اللي نسي هيعوضها للتاني مش حوار هو مين ده اللي ينسى؟ عادي يبقى التاني غالباّ نسي بردو Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook إنتوا مين كابلز المشاهير المصريين؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

