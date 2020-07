Start the quiz! بتحب تتفرج على المسلسلات مع مين؟ مع صحابي مع نفسي عادي مع نفسي بس بحلل المسلسل مع الناس أونلاين مع أهلي Correct! Wrong! - Continue >> أنهي كان أحلى عصر للمسلسلات؟ التسعينات دلوقتي أول الألفينات كده هو كل وقت في الحلو والوحش الصراحة التمانينات Correct! Wrong! - Continue >> مين صاحب أحسن شنب في التسعينات؟ كمال أبو رية يوسف شعبان أحمد سلامة أحمد عبد العزيز Correct! Wrong! - Continue >> نيللي ولا شريهان؟ بحب الإتنين نيللي شريهان Correct! Wrong! - Continue >> مين أكتر ممثل بتحبه في دول؟ يحيى الفخراني حسين فهمي نور الشريف محمود عبد العزيز عادل إمام Correct! Wrong! - Continue >> فرح سنية ولا فرح بهيرة؟ فرح سنية بحب الإتنين فرح بهيرة Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook إنت شبه مين من المسلسلات القديمة دي؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

