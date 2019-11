Start the quiz! توصف نفسك إزاي؟ مبيتهزليش شعرة..خلاص عرفت هي فيها إية متفائل زيادة عن اللزوم إنسان طبيعي و كل حاجة بس لو حطيتني تحت الضغط هنهار عفوي شويتين تلاتة كدة Correct! Wrong! - Continue >> جلاد كراسة الإنجليزي في المدرسة لازم يبقى لونه إيه؟ أحمر مش فارقة كتير ولله أخضر أنا مكنتش بجلد أصلا Correct! Wrong! - Continue >> إيه أكلتك المفضلة من دول؟ أنا مابحبش الحوادق، ممكن نحلي؟ ورق عنب كشري كبسة Correct! Wrong! - Continue >> إيه فيلمك المفضل من دول؟ بنات العم خالي بالك من زوزو تيتة رهيبة عبده موته Correct! Wrong! - Continue >> إيه اقرب موقع سوشيال ميديا لقلبك؟ إنستجرام تيكتوك تويتر فيسبوك Correct! Wrong! - Continue >> اختار أقرب إجابة من دول: بتحب تقضي وقت فراغك في إيه؟ بشغل نفسي في أي حاجة مش حوار بنزل مع صحابي بتفسح و بشوف أماكن جديدة لو فضيت بحب أريح فالبيت وأنام Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook إنت مين من الميمز دول؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

