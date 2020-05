Start the quiz! لو بقى معاك فلوس كتير مره واحدة أيه أول حاجة هتعملها؟ أفخم نوع في العربيات هيكون عندي هالحين مش هتلاحقوا عليا في المحلات ولله هسدد كل الديون اللي عليا علشان الحمدالله مستلف من طوب الأرض هعمل إشتراك سنوي في القهوة عندنا هسافر وهدلع نفسي هفتح مشروع على قدي وهسيب الشغل/التعليم أبداّ ولله، هجيب شوية حجات للبيت والباقي هخرج بيه Correct! Wrong! - Continue >> جاوب بصراحة، مين كان يستاهل نصيب أقل من نصيبه؟ عم سامح الضلالي رضوى نجلاء فتحي ماجي حمادة زيزو Correct! Wrong! - Continue >> طب مين كان يستاهل نصيب أكتر من نصيبه؟ رضوى سكر وعمر حمادة ماجي سباعي إحنا هنهزر؟ نجلاء Correct! Wrong! - Continue >> لو ممكن تنصب على حد من المسلسل تنصب على مين؟ عم سامح تاني بس عشان سرق نجلاء ودي غالباّ اللي هتجيب أجلهم أنا عندي تارجت معين في دماغي، ماتشغلش بالك أنت صاحب عمر المستفز، مابحبوش الواد ده فتحي، خد نصيبه قهر ومعاه فلوس الراجل العجوز المتحرش بتاع شقة الزمالك عم سامح الضلالي، لو عرفتله طريق أي حد من زباين سكر ورضوى في الكوافير، والله ما هياخدوا بالهم Correct! Wrong! - Continue >> أحسن لاين لسباعي لحد دلوقتي؟ لا ماتجبش سيرة الزملاء ماتقلقوش إن شاء الله فوق العظمة أنا المحامي عزالدين أيبك لا كده ضغط عليا خلاص أنا مضيت مع الزعيم مانشتري شقة بإتنين مليون ونبيعها بسبعة وتلاتين، تمنية وتلاتين معلش يا نجومية مش ذنبي إني مشهور وكل الناس عرفاني Correct! Wrong! - Continue >> مين أكتر حد مش طايقه لحد دلوقتي؟ باسم أمير صلاح قريب عم غزال فتحي عم سامح الضلالي نجلاء Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت مين من شخصيات ب100 وش؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

Related