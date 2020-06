Start the quiz! إيه أكتر برج مش بتحبيه في دول؟ عذراء جوزاء سرطان عقرب حوت Correct! Wrong! - Continue >> لما بتكتئبي بتفكي عن نفسك أزاي؟ بتفرج على أي حاجة كوميدي بأكل بس الصراحة بنزل مع صحابي برقص بالساعات لا أنا بفضل مكتئبة عادي Correct! Wrong! - Continue >> أيه أحسن حاجة كوميدي نيللي كريم طلعت فيها؟ زهايمر غبي منه فيه بميت وش بشتري راجل سحر العيون Correct! Wrong! - Continue >> بتحبي تتفرجي على أيه أكتر؟ رومانسي دراما كوميدي Correct! Wrong! - Continue >> حلقتك المفضلة من فريندز؟ The One Where Everybody Finds Out The One With The Jellyfish The One With The Unagi The One Where No One’s Ready The One Where Ross Got High Correct! Wrong! - Continue >> أيه أكتر ميم بتحبيها في دول؟ Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنتي مين من شخصيات نيللي كريم؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

Related