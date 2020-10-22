دخلة الشتا دايمًا ليها طلة مش كده؟ بتلاقي كده الناس كلها طلّعت الشتوي والبلطوهات بتخرج والجو بيبقى آدمي سنة… وده طبعًا غير سحلة الاكتئاب العظيمة اللي بتيجي تهبدك وتقطع منك رقات — ثواني ثواني ماتخافش كده، الاكتئاب الموسمي مش بيخوف للدرجة دي، الفكرة كلها بس انك تعرف إيه اللي بيحصلك في دخلة الشتا ده إيه وبيحصل ليه وساعتها هنقولك تواجهه ازاي

ماتخليش الكلام الكتير ده يوترك — هي بسيطة إن شاء الله

ويطلع إيه الاكتئاب الموسمي ده بقى؟

مبدئيًا كده الاكتئاب الموسمي بيتعرف إنه نوع من الاكتئاب اللي ليه علاقة بتغير الجو، يعني زي اسمه بالظبط، الفرق بين الاكتئاب ده والاكتئاب اللي ملوش علاقة بالمواسم إن الاكتئاب الموسمي بيبدأ وينتهي في نفس الفترة كل سنة، يعني عارف دخلة الشتا اللذيذة دي لما بتقلب معاك بغم وإحساس إن الدنيا مقفلة؟ ده لو اتكيت عليه شوية إحتمال تكتشف إنه اكتئاب موسمي

والاكتئاب ده مش بيظهر في الشتا بس، لا ده ساعات بيظهر في الصيف برضه (سمر تايم سادنس على رأي لانا ديل راي) مع إن النوع ده مش شائع أوي زي التاني

أعراض الاكتئاب الموسمي بتشمل فقدان الشغف في أي حاجة كنت بتحبها، إحساس بانخفاض فالطاقة، مشاكل في النوم، إحساس مستمر إنك متضايق لسبب مجهول، صعوبة في التركيز، أفكار سلبية (وساعات إنتحارية) كتير، وتغيرات في الشهية أو الوزن

طب بيحصل ليه؟

بص هو النوع ده من الإكتئاب لسه مش مفهوم أوي بس في كام نظرية كده ممكن تفهمنا هو بيحصل ليه أصلًا، معظم الأسباب بتتكلم هنا عن الاكتئاب الموسمي الشتوي فعندك أول سبب مثلًا فكرة إن في الشتا احنا مابنتعرضش لشمس كتير وبالتالي ده بيأثر على هرمونات مهمة زي الميلوتونين اللي بيخليك عايز تنام وأي زيادة في الهرمون ده هيخليك همدان طول الوقت وده اللي الناس بتقول إنها بتحس بيه برضه

ونفس السبب بقى بيحصل مع هرمون السيروتونين اللي هو الهرمون المسؤول عن مزاجك العام أو سعادتك في المطلق وأي خلل فيه بيزود وممكن هو يسبب الاكتئاب…وده غالبًا اللي بيحصل مع التغيرات في الجو وعدم تعرضنا للشمس برضه

السبب التالت بقى هو ساعتك البيولوجية اللي (جيس وات) بتعتمد إلى حدٍ ما على الشمس عشان تعرف تشتغل صح ولو في الشتا يبقى مفيش شمس، وآخر سبب الحمد لله ملوش علاقة بالشمس بس ليه علاقة بأهلك — الوراثة

طب ازاي نقدر نقاوم الاكتئاب الموسمي؟

خليك عملي واخرج كتير الصبح

علشان تقاوم الاكتئاب الشتوي يبقى لازم تجرب الحل ده، انت تتنقع في الشمس لحد ما تقول يا بس، وده بجد والله، حاول على قد ما تقدر تنزل الصبح وتلحق الشمس أيًا كانت فين وخليك نشيط برضه علشان ناس كتير قالت إن ده ساعدها كتير في مقاومة الاكتئاب الشتوي

اتكلم مع دكتور نفسي

حل جديد مش كده؟ بس بجد والله ده مش هزار، ده من أحسن حلول مواجهة الاكتئاب من أي نوع وده بيشمل الاكتئاب الشتوي والصيفي برضه وهتفرق كتير في كل الحالات

خد فيتامين د

كلنا فاكرين هوجة فيتامين د والبوستات بتاعة إن إحنا قد إيه محرومين منه اللي حصلت من فترة والموضوع الصراحة طلع في محله، فيتامين د هو الفيتامين اللي بناخده من الشمس أصلًا فانت لو مش عايز تنزل الصبح وكده يبقى عليك وعلى حبوب فيتامين د بقى… بس ده طبعًا بعد ما تستشير دكتور علشان تعرف ده هيناسبك ولا لا

اتمرن في البيت أو في الجيم

معلش بقى اسمع مننا وحاول حتى لو مش عايز تخس أو حاجة، انت ممكن تشوف فكرة التمرين والرياضة سخيفة وجو “العب يوجا علشان تخف” بس ولله ممكن تيجي بفايدة علشان السيروتونين اللي قلنا عليه بيفرز لما بتتمرن

زي ماقلنالك، سهلة وبسيطة أهي