يا ست أم نيازي، صحي نيازي يجيبلي البوليس...قولولهم
Correct!
Wrong!
-
طيب يا سيدي شكرًا
Correct!
Wrong!
-
أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش حلاقي زوجة لإبن أختي أجمل وأرق من الآنسة
Correct!
Wrong!
-
اطلع! مش طالع
يا ربي، مخلف
يا ربي، مخلف
Correct!
Wrong!
-
أنا عاوز بنتي ترجعلي ومادفعش اكتر من
Correct!
Wrong!
-
ماحدش ياخد ميدو إبني ويديلي بداله
Correct!
Wrong!
-
تاني؟ تاني يا زكي؟
Correct!
Wrong!
-
٥٠٠ جنيه عشان يوقفولك شعرك؟
Correct!
Wrong!
-
يا ناس، حموت يا ناس
Correct!
Wrong!
-
أنا عارف إن أخرتها حتنقل موسيقى الشرطة
Correct!
Wrong!
-
دي حتى مشيتك
Correct!
Wrong!
-
اختبر نفسك وشوف انت تعرف افيهات حسن حسني ولا لأ
0%