طبعاً ماينفعش مناسبة عائلية أو أى تجمع اجتماعى يعدى من غير ما البنت تتسأل أنتي هتتجوزى أمتى؟ عايزين نفرح بعيالك بقى، طب مفيش أى حاجه فالطريق؟ لو أنتى بنت أكيد هتبقى فاهمة المعاناة دى كويس أوي، غير إن الموضوع بقى مكرر أوى وفيه تطفل كبير بالإضافة لإن الأسئلة دى بتسبب ضغط كبير على أى بنت.

إحنا هنقولك أيه الردود المثالية بالنسبة لمعظم البنات اللي ممكن تستخدميها فالحالة دى، اللي تعفيكي من الحرج وفى نفس الوقت تحسس اللى قدامك إن السؤال هنفرح بيكى امتى ده مش مقبول.

طب هو أنتوا دلوقتى مش فرحانين بيا؟

ده تقريبًا أكتر رد بنفضله فالظروف دى، اللى هو هل انا زعلتكوا فى حاجه يعنى يا طنط؟ هل لازم أتجوز عشان المجتمع والعيلة يبقوا فخورين بيا؟ هل إنجازاتى التانية من تعليم وغيره ملهاش أى معنى بالنسبالكوا؟

انا ضد الجواز اصلاً

سواء انتى فعلاً شخص ضد الجواز أو لأ، الرد ده كفيل يسكت أي حد، بس لو حد غلس بقى شوية، غالباً هيدخل معاكي فى نقاش إنه ليه ضد الجواز؟ هو إنتى متعقدة؟ دي سنة الحياة يابنتي، مش بعيد حتى يبدأ يشكك فى ميولك الجنسية فالمرحلة دى!

! لما نفرح بعيالك الأول يا طنط

لو انتى حد جريء شوية، بننصحك تستخدمى الرد اللاذع ده، الجميل في الرد دة هو إنك هتشوفي الصدمة فى وش اللى حب يرخم عليكى فى لحظتها، غالباً طنط دى هتبدأ تبرر هى ليه ولادها مش متجوزين لغايه دلوقتى، وهنا بقى العبقرية، كده نقلتى التركيز والحرج من عليكى للشخص ده.

ليه فرحتك متوقفة عليا؟

ممكن بقى تفتحى على نفسك فاتحة لو عندك الوقت، وتفهميها بالذوق إنها محتاجة تشيل مناخيرها من حياتك وتهتم بحياتها الخاصة، أيه ممكن يكون السبب اللى شاغل الناس بحياتك العاطفية للدرجة دى؟ هل الناس دى معندهاش حاجه أهم تعملها فى حياتها؟

ده موضوع شخصي مش حابة أتكلم فيه!

لو أنتى بقى قلبك ميت ومش باقية عالدنيا ده ممكن يبقى ردك، هتقفلي الكلام من قبل ما يبدأ بطريقة حادة وهتضمنى إنك ماتتسأليش السؤال دة تاني فى حياتك، بس طبعًا لازم تبقي مستعدة لإنك هيطلع عليكى سمعه فالعيلة إنك قليلة الذوق ولسانك طويل، بس بصراحة الموضوع يستاهل!

طبعاً مش محتاجين نوضح إن معظم الردود دى هدفها السخرية مش اكتر. بس لو الشخص اللى قدامك طول فالموضوع ممكن تلجأى لواحد مالردود الحادة اللى قولنالك عليها. فالأخر، أكيد الاقاريب والأهل بيكون نيتهم خير. بس لو شايفة انى فى حد علاقتك بيه متسمحش انه يفتح معاكى الموضوع ده، متتردديش إنك توقفيه عند حده.