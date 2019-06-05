زي كل حاجة، العيد زمان كان له طعم تاني أحلى من دلوقتي. واكتر ناس بتحس بده اللي حضر عيد زمان وعيد دلوقتي وشاف الاختلاف بنفسه.

واحنا (أطفال التمانينات والتسعينات) عيشنا أحلى أيام عيد واحنا صغيرين وكان عندنا طقوسنا وتقاليدنا اللي بنستناها من العيد للعيد.

بس للأسف الطقوس دي الجيل الجديد، جيل ال”Twitter” وال”ipads” عمره ما هيحس بيها ولاهيعرف قيمتها.

١. البومب والصواريخ

طبعًا مكانش يبقى عيد لو مصحناش المنطقة كلها مخضوضة على صوت الانفجارات اللي كنا بنعمله.

٢. تعليق الزينة بنفسنا

مش مهم اننا كنت بنتشال عشان نوصل للسقف أساسًا بس كان في مبدأ أننا لازم نبهدل نفسنا واللي شايلنا والبيت اللي لسه متنضف واحنا بنعلق الزينة اللي بنبقى مقطعينها اساسًا قبل ما تتعلق.

٣. مسدس الخرز

ميبقاش عيد غير لما تعمي على الاقل واحد من اخواتك أو قرايبك بمسدس الخرز في عينه. معروفة يعني!

٤. البلي

من اللعب المقدسة بالنسبة لينا كأطفال بسيطة في الوقت ده كان البلي. واللي كنا بردو بنستخدمه في أغراض دنيئة وهي اننا نزحلق بعض على وشوشنا ونقوم نكمل عادي. ده كان البلياردو بتاعنا يا جماعة!

٥. لعبة النحلة الدبور

متعة من المتع الغير مبررة واللي الجيل الجديد عمره ما هيحس بيها ولا هيفهمها عشان إحنا نفسنا مش فاهمينها (لو مش عارفها يبقى طفولتك ماقصها كتير أوي).

٦. شرب المياه بعد الآذان

احنا ممكن نكون مش صايمين طول رمضان اصلًا بس ميهدلناش بال ولا يغمضلنا عين غير اما نسمع الفجر بيأذن و نشرب مياه على أساس احتفالًا بأننا مش صايمين وكدة. معلش رخامة أطفال عادي.

٧. مسرحية العيد الصباحية

مع اننا بنبقى سهرانين للفجر، تلاقينا صاحين من ٨ الصبح عشان نلحق جدول مسرحيات العيد من أوله. واللي كان غالبًا بيبدأ بمدرسة المشاغبين. أو العيال كبرت على حسب انت مواليد امتى بالظبط.

٨. العيدية الأرباع وأنصاص

من الطقوس المقدسة بالنسبة لنا بردو كانت اننا ناخد العيدية فكة. وطبعًا الفكة بالنسبة لنا مكانتش عشرات وعشرينات، كانت أنصاص وأرباع وجنيهات لو كنا أغنية أو كبار شوية، عشان نحس أنهم كتير وكدة. وطبعًا لازم أول ما ناخد الفلوس نباركها بأننا ننزل نجيب “حاجات حلوة” بيها من عمو بتاع السوبر ماركت اللي تحت البيت. (آه هو كان لازم يبقى في عمو سوبر ماكت تحت البيت).

٩. مراجيح العيد

طبعًا ما بعد ما بنخلصلنا مسرحيتين كدة ولا حاجة وكلنا نص كيلو كحك وشربنا ٣ شاي بلبن ووقعنا على بيجاما العيد، لازم نقوم نلبس طقم العيد وننزل المراجيح. عشان اتس عيد يعني مينفعش منتمرجحش!

وده جزء من طقوس العيد اللي كانت بتحسسنا بالعيد ووجوده قبل ما فسحة العيد عند الأطفال تكون مكونة من زيارة المول أو الكلوب أو اللعب على الآي باد. يعني ايه عيد من غير ما تتعوروا؟ فين الأكشن في كدة؟