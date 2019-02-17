By: Yara Tarek

المهرجانات دلوقتي بقى أي حد بيسمعها، زمان كانت فئة معينة بس، لكن دلوقتي لما بنحب نتبسط نروح مشغلين كام أغنية كده تظبط الجو. بس هي مبقتش مجرد أغاني،دي بقى فيها شوية كوبليهات كده تحس كأنها دروس في الحياة، تديلك خلاصة الدنيا دي في كوبليه غالبا هتحفظه عشان بيتكرر باقي الأغنية، ماتيجو نشوف

“آه لو لعبت يا زهر”

“واتبدلت الأحوال و ركبت أول موجة في سكة الأموال،لروح لأول واحد احتجتله في سؤال،كسر بخاطري ساعتها و دوقني ضيقة الحال،لعمل معاه الصح أنا و اسنده لو مال”

الدروس الخفية: متبقاش زي مكي في فيلم طير أنت

“أنا جدع”

“أنا لما بصاحب بصاحب التمام، صحبة التمام بتجيب قدام، بنمسي على اجدع صحاب”

الدروس المستفادة:تكتشف أنك مصاحب ناس مش تمام

“بيع شيطانك خليك فارس”

دنيا فانية وربك حارس

الدروس المستفادة:اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

“رب الكون ميزنا بميزة”

“مش بهدومك و شياكتك دي رجولتك هي أناقتك”

الدروس المستفادة:ليه تضيع فلوسك على اللبس؟

مهرجان حبيشة

“قدر تتقدر و كدر تتكدر”

“فرتكة فرتكة”

ليه محدش حاله عاجبه و الكل بقى بيتوتر، فيه اللي بيرفع حاجبه عشان شارب و مخدر، ابعد متكونش جمبه لتكون شبهه و تتكدر…

!الدروس المستفادة:هابعد عن التعاطي و اختار حياتي

“الناس مبترحمش”

“الناس مبترحمش و كأن اللي حصل ما حصل، الكل شادد حيله على بعض و فاكر نفسه بطل، و محدش فاهم حاجه، بليل شمس و الصبح قمر”

الدروس المستفادة: ايه؟

“الكيف”

يخربيتك يا كيف و يخربيت معرفتك، صحيح دمك خفيف، لكن ياريتني ما عرفتك… في الأول كنت تمام بتدوس على الأحزان، دلوقتي بقيت هربان من نفسي و الأيام

الدروس المستفادة: يجدع امسك نفسك

“سوري”

اوعى تخلي حد يديلك طاقة سلبية، توصل بدماغك و تفكيرك للعالمية، قاوح تبقى فالح ناجح ميه ميه،” ” فكك من كلام الفتايين و الفهلوية

الدروس المستفادة:مش معقول كل درس اروع من اللي قبله

“ما تسأل ياعم عليا”

ما تسأل يا عم عليا و أنا يعني عملت حاجه و لا أنت مبتسألش عليا غير و أنت عايز حاجه، هتعامل معاك و كأني أول مره أشوفك ، ده أنا قلبي اللي كان بيقاوح، اتحمل ظروفك، كان فاكرك سليم النية، اتاريك جي تلعب بيا…

الدروس المستفادة:وي دونت توك إني مور

أغاني المهرجنات زي ما بتفرحنا و تخلينا نرقص و نهيص، كمان بقت تعلمنا دروس في حياتنا… أنت ايه المهرجان اللي علمك درس مهم جدا في حياتك و واخده شعار لنفسك؟؟