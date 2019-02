ايه أكتر حاجة تحبوا تعملوها في الفلانتين؟ اهم حاجة يجبلك ورد ندخل سينما مع بعض نخرج في أي مكان مع بعض المهم ناكل Correct! Wrong! - Continue >> بتحبوا تسمعوا مين؟ شعبي عمرو دياب محمد حماقي تامر حسني Correct! Wrong! - Continue >> ..لما بتسألها مالك بترد عليك ب (بتقولك على طول (كداب وبتقولك مفيش مفيش مفيش مفيش Correct! Wrong! - Continue >> تحب تجبلها هدية ايه يجبلك ايه هدية فستان شوكولاتة نسهر برة أهم دهب Correct! Wrong! - Continue >> اكتر نوع افلام بتحبوا كوميدي رومانسي دراما أكشن Correct! Wrong! - Continue >> أهم ميزة تكون في شريك شريكة حياتك فرفوش ومطقطق كدة حنين ورومانسي غني وكريم طموح وذكي Correct! Wrong! - Continue >> لما كنتوا معجبين ببعض كنتوا بتبهروا بعض بأيه ؟ بخفة دمي وأهزر معاه \معاها بطريقتي في الرومنسية والدلع كنت بتقل عليه\عليها بإهتمامي بي \بيها Correct! Wrong! - Continue >> ممثلك المفضل كريم عبد العزيز أحمد عز احمد حلمي محمد هنيدي Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انتوا مين من كابلز الأفلام في الفلانتين؟ %%personality%% 0%

