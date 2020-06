Start the quiz! بتاخدى قررات سريعة ولا لازم تقعدى مليون سنة تفكرى؟ مندفعة ومتسرعة جدًا فى قراراتي لازم أفكر كتير وأحسبها كويس Correct! Wrong! - Continue >> أيه رأيك فى البنات اللي بتشرب سجاير؟ عادى مالهم؟ كل واحد حر وربنا يهدى الجميع Correct! Wrong! - Continue >> لو مش مبسوطة مع اللي بتحبيه هتعملى أيه؟ هسيبه هصبر عليه وهحاول أغيره عشان ده الحب Correct! Wrong! - Continue >> لو خارجة مع راجل، لازم هو اللى يحاسب؟ هو طبعًا هنقسم الحساب مع بعض Correct! Wrong! - Continue >> نفسك تعملي ايه الفترة الجاية؟ أخد كورسات شغل كتير عايزة أقص شعرى أسافر Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انتِ مين من بنات مسلسل ليه لأ؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

