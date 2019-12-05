إيه أكتر حاجة بتحبي تعمليها؟
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إيه النصيحة اللي ممكن تديها لواحدة صاحبتك محتارة ومش عارفة تعمل إيه في حياتها وشغلها؟
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مين الشخص اللي ممكن تختاري تبقي معاه من رجالة مسلسل حكايات بنات؟
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إيه المكان اللي تحبي تسكني فيه؟
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لو عرفتي إن صاحبة عمرك بتخونك أو بتقول أسرارك وكلام عليكي من ضهرك، حيبقي إيه تصرفك؟
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إيه أكتر حاجة بتحبيها في صحابك؟
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كنتي بتحبي مين من أبطال الجزء الأول اللي ماكملوش؟
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