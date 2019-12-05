لو عرفتي إن صاحبة عمرك بتخونك أو بتقول أسرارك وكلام عليكي من ضهرك، حيبقي إيه تصرفك؟

مش حعرفها تاني طبعاً، ومش ححاول حتى أتكلم معاها أو أفهم منها

حتكلم معاها عشان أفهم منها الأول وبعدين أقرر حعمل إيه

حعمل زي ما عملت