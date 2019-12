Start the quiz! بتشرب سجاير؟ ده الفطار بتاعي لا أنا بخاف على صحتي إيه لازمتها يعنى؟ Correct! Wrong! - Continue >> بتسهر وتخرج بعد الجامعة؟ لا عندي محاضرات بدرى الصبح كل يوم Correct! Wrong! - Continue >> إيه فيلمك المفضل من دول؟ مبتفرجش على افلام اجنبي The Notebook Bad Boys Correct! Wrong! - Continue >> لما بتتهور، بتتطلب إيه عالقهوة؟ حجر معسل شاي بلبن قهوة Correct! Wrong! - Continue >> بتاكل إيه فى الجامعة؟ شاورما مباكلش فى الجامعة بيتزا Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انت انهى شخصية فى الجامعة؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

