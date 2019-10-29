الجيش قلك إتصرف: لو انت في حتة مقطوعة لوحدك وبقالك ٤ أيام لا كلت ولا شربت وبالصدفة لقيت تليفون خلاص بيفصل حتعمل بيه إيه؟
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Wrong!
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لو جالك عرض شغل كويس وبفلوس مش بطالة بس حيخليك تسافر لمدة عشر سنين بره وماترجعش مصر ولا حتى أجازة، حتعمل إيه؟
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Wrong!
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في الخناقات والمشاكل، بتبقى أنهي شخص في دول؟
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Wrong!
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وانت في المدرسة كنت مين في دول؟
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Wrong!
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لو خارج مع صحابك رايحين السينما، حتختار نوع فيلم إيه تشوفوه؟
Correct!
Wrong!
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أنهي موقف من دول تقدر تستحمله أكتر من الباقي؟
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Wrong!
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