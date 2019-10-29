أنهي موقف من دول تقدر تستحمله أكتر من الباقي؟

تبقى لوحدك في الصحراء بليل لمدة يومين مع التعابين والعقارب

تقعد يوم في قفص مع أسد

بيت ساكن فيه أرواح شريرة