بمنتهى الصراحة، كام مرة هربت من البيت، نطيت من على سور المدرسة أو حتى زوغت من درس؟

ولا مرة، أنا بجد مليش في الحاجات ديه

ياه، كتير، مش كل دول طبعاً بس عملت حاجات منهم كام مرة كده

أنا مش بعمل أصلاً غير كده عشان أكون صريح