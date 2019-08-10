لو انت وأخوك في مدرسة واحدة وبتبص لقيته بيضرب حد معاه في الفصل، هتتصرف إزاي؟
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لو واحد صاحبك طلب منك خدمة كبيرة قوي ممكن تقف عليك بخسارة، هتعملها؟
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إختار مهرجان من دول
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بمنتهى الصراحة، كام مرة هربت من البيت، نطيت من على سور المدرسة أو حتى زوغت من درس؟
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إيه أكبر حاجة إتخنقت مع أهلك عليها؟
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إمتى تخسر واحد صاحبك بجد؟
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مين مثلك الأعلى في الحياه؟
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إيه أكتر حاجة نفسك فيها دلوقتي؟
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كام مرة كسرت قلب حد؟
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