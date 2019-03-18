هتعملي ايه لو عرفتي ان ابنك بيشرب سجاير من وراكي؟
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لو بنتك جات تقولك انها عايزة تسافر مع صحابها دهب، هتعملي ايه؟
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حاسة انك لازم تدخلي في إختيارات ولادك لصحابهم؟
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لو إكتشفتي إن بنتك و إبنك مصاحبين، ايه هيكون رد فعلك؟
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لما تكوني رايقة، هتعملي لولادك أكل ايه؟
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ايه اكتر أغنية بتحبيها لعيد الأم؟
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ايه أكتر سن بتحبيه في الأطفال؟
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لو انتي أم، هتعوذي ايه من ولادك يوم ٢١ مارس؟
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لو ابنك سقط و عاد السنة، هيكون ايه رد الفعل؟
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