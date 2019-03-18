حاسة انك لازم تدخلي في إختيارات ولادك لصحابهم؟

لازم ابقى عارفة ايه الي بيحصل، على الأقل من بعيد

ده أنا أدخل و أدخل

مش هدخل بس هقرب منهم

البنت اه، الولد لا، هو حر

مش عايزة حد يقرب منهم اصلاً، مش عايزة حد يأثر عليهم أي تأثير

لا طبعاً، كل واحد حر