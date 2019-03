بمناسبة الذكرى ال14 على رحيل النمر الأسود و إمبراطور السينما المصرية أحمد زكي، قولنا أنت مين من الشخصيات الكتير اللي هو أبدع فيها؟

لو صاحبتك اتخانقت معاك وسابتك ومشيت هتعمل ايه؟ ما تمشي يعني كانت أول ولا آخر واحدة تمشي هجري وراها طبعًا وأفهم مالها وأصالحها تسيب مين وتمشي؟ ده أنا كنت دفنتها مكانها! تمشي؟ طبعًا ما هي طول عمرها متخلفة! أنا أصلًا مفيش حد فاهمني يا عم اللي يمشي يمشي هو أنا ناقص! أنا اللي فيا مكفيني تمشي في داهية عادي، المهم تكون دافعة الحساب قبل ما تمشي! لو واحد صاحبك طلب يستلف منك فلوس هتعمل ايه؟ هسلفه بس أمضيه على وصل أمانة الأول محدش ضامن حد هسلفه طبعًا الصحاب لبعضيها! أنا أفدي صحابي بدمي! بس أنا مش لاقي آكل الحقيقة فمش هينفع مفيش حد يتجرأ يستلف مني فلوس أصلًا أنا مستحيل أصاحب حد عبد لكائن الفلوس المادي المحسوس! المسألة مسألة مبدأ مش هديله طبعًا. هو اللي بياخد حاجة بيرجعها! لو باباك منع عنك المصروف هتعمل ايه؟ هتقبل عقابي. أكيد هو عايز مصلحتي ويقطع عني المصروف ليه! أنا عمري ما عملت حاجة غلط، ايه الظلم ده! يعني ايه يمنع عني المصروف؟ هو أنا هفأ! ده أنا أولعله في البيت! مصروف؟ أنا طول عمري مسئول من نفسي ومحدش بيصرف عليا أنا مش محتاج الفلوس أهم حاجة المزيكا هفكره بفضايحه اللي عندي وأبتزه لحد ما يزودلي المصروف مش يرجعه بس. ايه هي وظيفة أحلامك؟ وليه؟ ظابط طبعًا عشان أوامري تتنفذ! أي حاجة في الفن، عشان أنا مرهف المشاعر وبحب الفن أوي أي حاجة في الرياضة عشان أنا شخص نشيط وطموح أي حاجة تجيب فلوس كتير مش مهم ايه أي حاجة تعيشني في سلام وبعيد عن المشاكل Sales عشان شغل محتاج صحصحة وفهلوة محامي عشان فيها فلوس ونفوذ لو اترفدت من شغلك، هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ الله جاب، الله خد، الله عليه العوض هضرب المدير لحد ما يبانله صحاب هعمل فيديو على اليوتيوب أشرح فيه إزاي الشركة دي لوكال وبيئة ومقدرتش مواهبي وأبقى Influencer قد الدنيا هطلع للشركة كل البلاوي اللي أنا ماسكها عليهم وأخليهم يدوني تعويض يعيشني ملك للأبد هدور على شغل تاني أحسن منه وأكيد ربنا هيعوضني ما دام مجتهد هجيب محامي أراري وأرفع عليهم قضية أقشطهم فتاة أحلامك عاملة إزاي؟ فتاة أحلام ايه ونيلة ايه بس، هي دي دنيا ينفع فيها حب ولا جواز! واحدة معاها فلوس كتير تنغنغني واحدة تساعدني أهرب من العيشة المنيلة اللي أنا عايشها دي واحدة دماغها على قدها أعرف أحور عليها وأعمل اللي أنا عايزة من غير ما تقفشني واحدة تنفذ أوامري ومتكسرليش كلمة واحدة شخصيتها جميلة وطيبة وتقف جنبي ونساعد بعض نحقق أحلامنا سوا ايه أكتر بلد نفسك تروحها؟ أي بلد في الخليج طبعًا عشان أعمل كام مليون أي حتة المهم أهرب من العيشة دي أي بلد أعرف أتدرب فيها و أبقى Athlete وكدة باريس، بلد الفن والرقي وأسافر ليه؟ البلد دي أحسن من غيرها كوريا الشمالية عشان منظمة وفيها حزم وربط لاس فيجاس. الواحد يعملوا مصلحتين كويسين ويطلع بشوية فلوس ويكت.