:لما بتعمل مصيبة
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لو مراتك عملت اكل مابتحبوش بتعمل ايه؟
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لو كوتش العربية فرقع علي كوبري اكتوبر هتعمل/هتعملي ايه؟
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لو كنت قايل لصاحبتك انك في حتة و جت افشتك في حتة تانية، هتعمل ايه؟
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شايف/شايفة نفسك ازاي كأم/أب في المستقبل؟
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بتحب تقضي عيد ميلادك ازاي؟
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لو عندك شغل/مذاكرة كتير بتتصرف ازاي؟
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لو انت في الشارع او في مكان عام او في عيد ميلاد فيه ناس كتير و بنطلونك اتقطع، هتتصرف ازاي؟
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انهي فيلم من دول اتفرجت عليه كتير؟
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