لو انت في الشارع او في مكان عام او في عيد ميلاد فيه ناس كتير و بنطلونك اتقطع، هتتصرف ازاي؟

هتدور على حد معاه ابره و فتلة

هتعيط من الاحراج

هتقول لصحابك و هتقعدوا تضحكوا

بكل ثقة عادي هتقوم و مش هتفرق معاك

هتفضل قاعد في مكانك مش بتتحرك