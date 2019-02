Start the quiz! لما بتزعل حد بتحبه و بتبقى عارف انك غلطان، بتصالحه ازاي؟ بغرقه هدايا و ورد و شوكولاته أنا مش ببقى غلطان من أصله، أصالح مين؟ بكلمه اعتذرله خلاص بقى مش هفضل اقرف في نفسي، النا اسف مرة بهريه رسايل Correct! Wrong! - Continue >> ايه اهم حاجة بالنسبة لك في شريك حياتك؟ اني اكون اول اهتمامه انه يكون معايا على الحلوة و المرة يبقى بيحب كل حاجة انا بحبها انه يكون بطل و جدع و واهب نفسه لوطنه انه يكون متقبلني زي ما انا Correct! Wrong! - Continue >> ٣- لما تجيب عيال، ناوي تربيهم على ايه؟ اهم حاجة يبقوا محترمين و بيذاكروا همشيهم على مزاجي طبعا و على قواعد معينة عشان يطلعوا متربيين هعملهم اللي هما عايزينه على طول و هدلعهم على الحب و التقدير انهم يحطوا العيلة قبل اي حاجة Correct! Wrong! - Continue >> انت و اخواتك قريبين قد ايه؟ معنديش اخوات لما بشوفهم في الطرقة بديهم بالقفا على طول على طول بنتخانق بس بنحب بعض و بنحكي في كل حاجة مش قريبين خالص Correct! Wrong! - Continue >> لو حبيت حد واهلك مش موافقين عليه، هتتصرف ازاي؟ بالرغم من ان ده اختياري انا، بس مش هقدر اعمل حاجة تزعلهم دي حياتي انا، حاجة ماتخصهمش هحاول بكل الطرق اني اعرفهم على الشخص الي بحبه اكتر و احببهم فيه دي حاجة تخصهم طبعا بس هختاره هو برده Correct! Wrong! - Continue >> ايه المسلسل الي اهلك كانوا شبه بيجبروك تشوفه معاهم و انت صغير؟ ذئاب الجبل والله هما يجبروني لحد دلوقتي على مسلسلات تركي لن أعيش في جلباب أبي المال و البنون رأفت الهجان Correct! Wrong! - Continue >> ناوي تسمي اولادك ايه؟

احمد، محمد، ياسين. حاجة كده اكيد هشوف اسامي اجنبي طبعا اسامي عادية يعني فريدة مثلا او حسين حاجة كده تارا بقى و كارمن و الحاجات الجديدة ديه Correct! Wrong! - Continue >> هتعملي ايه لو جوزيك اتجوز عليكي او لواكتشفت ان مراتك بتحب حد تاني؟ حنهار طبعا و همشي هقطع علاقتي بيهم في ساعتها و مش هبص ورايا هواجهم هما الاتنين و مش هسيب جوزيظمراتي لحد غيري هاخد حقي ببرود و هدوء هقلب الدنيا لدرجة ماحدش يتصورها هشوف ايه حصل مني غلط ادى لده Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انت مين من شخصيات ابو العروسة الجزء الاول و الثاني؟ %%personality%% 0%

