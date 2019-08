Start the quiz! ايه اول حاجة بتعملها لما بتواجه مشكلة؟ هعرف الناس القريبة منى بس هتعامل لوحدى و هحكى لكل الناس بعد متخلص هتصرف لوحدى ومش هعرف حد هعرف كل الناس وهخليهم يساعدونى Correct! Wrong! - Continue >> لو حاسس انك مظلوم بين اخواتك ومش واخد حقك هتعمل ايه؟ هتصرف بذكاء وهعمل حاجات تكبرنى فى نظرهم هفضل اتخانق معاهم عالفاضى و المليان هسكت خالص ومش هعمل مشاكل لغايه مثبت وجهه نظرى هحاول ألبس اى واحد فيهم لغايه ميخافوا منى ظلم ايه ياعم..لا Correct! Wrong! - Continue >> لو خايف من الحب بس لاقيت حد عاجبك؟ هحطه تحت الأختبار فترة قبل متورط هقرب و هحاول تانى لغاية مالعلاقة تنجح مش هجرب و هبعده عنى ممكن اصاحبه بس عمرى مهجرب احب بجد تانى Correct! Wrong! - Continue >> بتحب تعمل ايه لما تبقى فاضى؟ اقرا فالأبراج و الفنجان والخرافات دى اتعرف على بنات كتير الرياضة بحب اغنى Correct! Wrong! - Continue >> ازاى هتوصف علاقتك بالسجاير ؟ علاقه كره عمرى مفكرت ابطلها علاقة توكسيك Correct! Wrong! - Continue >> لو خارج بليل مع صحابك.. هتقترح مكان موده ايه؟ مش بحب الخروج اصلاً مش هخرج، هقعد فالبيت وهتفرج على نتفلكس مكان هادى عالنيل مكان فى رقص و مزيكا Correct! Wrong! - Continue >> لو خلفت, تحب يبقى عندك كام طفل؟ 2 6 مبحبش الخلفة اصلاً Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook أنت مين من شخصيات بيكى بلايندرز؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

