لو صحابك بيتخانقوا فى الشارع.. هتعمل ايه؟ انا ماعنديش صحاب اساساً هتخانق معاهم وش وانا مالى ياعم ايه أكلتك المفضلة؟ اللحمة العيال الصغيرة الأيس كريم السمك أيه مواصفات فتاة أحلامك؟ طويلة وشعرها طويل وتعرف تضحكنى أى واحدة وخلاص لازم تكون شقية و ذكية وفاهمة فى كل حاجة.. زيى كده أيه أكتر حاجه غلط عملتها في حياتك؟ ضربت حد كان مضايقنى شربت سجاير سرقت فلوس أيه لونك المفضل؟ ماعنديش لون مفضل، أيه السؤال التافه دة؟ اخضر مسخسخ الأزرق لو طالع رحلة فالصحرا هتاخد أيه معاك؟ ماية لابتوب الشغل تلفزيون انت مين من شخصيات ديزنى بالعربى؟

