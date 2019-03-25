لو خلفت ولد، عايزه يطلع ازاي؟
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مامتك بالنسبة لك ايه؟
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و انت صغير، كانت ايه اكتر شغلانة تحب تشتغلها اما تكبر؟
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لما بتخرج مع صحابك في مكان فيه رقص و كده، بتعمل ايه؟
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ايه أكتر مهرجان بترقص عليه و بتغنيه انت و صحابك؟
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انت و صحابك بتبقوا انهو شلة في الأفراح؟
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ايه الفيلم الي حافظ افيهاته صم (غير الناظر)؟
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ايه أكتر مثل بتحبه أو بتستخدمه؟
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لما أهلك بيبقوا راضيين عنك بيأكلوك ايه؟
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ايه أخبار حياتك العاطفية؟
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