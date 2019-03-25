و انت صغير، كانت ايه اكتر شغلانة تحب تشتغلها اما تكبر؟

أي حاجة المهم تبقى حلوة

مدرس

بيزنس مان

وزير

لا ماكنتش بفكر في كده أصلاً للاسف

ناظر مدرسة

ظابط او بلطجي يعني أي حاجة فيها أكشن

دكتور