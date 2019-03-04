لو انت قاعد في مطعم و الويتر وقع الشاي عليك، ايه هيكون رد فعلك؟
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بتسمع مين من دول؟
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شايف نفسك تنتمي لأنه زمن اكتر؟
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لو انت خارج مع حد بتحبه و عايز توديه مكان جديد ومختلف هتروحو فين؟
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لو هتختار كتاب من دول تقراه او تديه لحد بتحبه، هيبقى ايه؟
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لو حبيت حد عكسك تماماً و ماكنتش عارف تفهمه ازاى، هتعمل ايه؟
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لو انت شغال في مكان ابوك صاحبه، هتتعامل مع الناس ازاي؟ بالذات لو لقيتهم بييجوا عليك في أوقات؟
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لو لقيت حد بيحبك اوي بس في فرق في المستويات الاجتماعية بينكم هتعمل ايه؟
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انت مين من صحابك؟
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