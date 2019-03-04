لو لقيت حد بيحبك اوي بس في فرق في المستويات الاجتماعية بينكم هتعمل ايه؟

هنسى الموضوع خالص بس غصب عني

هحارب كل الناس و كل حاجة عشانه

لو انا وهو بنحب بعض يبقى خلاص مافيش حاجة اسمها كده حتى لو في ناس اعترضت

لا طبعاً ساعتها مش هاينفع خالص حتى لو بحبه و بيحبنى

هحاول اطلعه لمستوايا او لو العكس، هشتغل و هحاول اطلع انا لمستواه