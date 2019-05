يا ترى أنت طارق بيه ولا سارة ولا سما؟ خد الquiz وقولنا!

Start the quiz! في وقت فراغك بتحب تعمل ايه؟ اعمل أي حاجة artistic وفيها إبداع، أصور مثلًا أو أرسم، كدة يعني overthink -عامةً أحب أقعد أطلع صناديق الذكريات وأفكر كل حاجة حصلت وحصلت ازاي وحصلت ليه، انا بفكر طول الوقت على حسب صحابي هيقضوه فين، أنا أكيد معاهم أدور على مغامرة جديدة مجنونة أعملها ملكش دعوة دي حاجة متخص أي حد Correct! Wrong! - Continue >> لما بتحصلك مشكلة بتلجأ لمين؟ الbest friend طبعًا هو اللي هيقف جنبي مبلجأش لحد ولا بعمل حاجة، بمشي وأسيبها وحد تاني يلبس فيها بلجأ لمراتي\جوزي، هما أكتر حد فاهمني وبيرحني مبلجأش لحد أنا أنا مثقش في حد يعملي حاجة بحاول أتخطاها وأبص لنص الكباية مليان أكيد كل حاجة هتتحل Correct! Wrong! - Continue >> ايه أكتر حاجة من دول مهمة بالنسبة لك؟ حريتي صحابي خصوصيتي فني ذكرياتي Correct! Wrong! - Continue >> ايه مسلسلك المفضل من دول؟ Breaking Bad Game Of Thrones This Is Us The Big Bang Theory Sherlock Correct! Wrong! - Continue >> ايه أكتر كلمة صحابك ممكن يوصفوك بيها؟ متهور\ة عبقرينو\ geek محدش يعرف يوصفني عشان محدش يعرفني أصلًا فنان\ة إنطوائي\ة Correct! Wrong! - Continue >> ايه هو لونك المفضل؟ وليه؟ الأزرق عشان بيفكرني بلبسي وأنا صغير الأبيض عشان بيمشي مع كل حاجة الأحمر عشان جرئ بحب كل الألوان وكل لون بيرمز عندي لحاجة معينة مليش لون مفضل Correct! Wrong! - Continue >> وانت صغير كان نفسك تتطع ايه؟ أي حاجة تخليني أسافر وأتنقل كتير فنان\ة محقق\ة زي كونان مخترع\ة أو مهندس\ة دكتور\ة نفسي Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انت مين من شخصيات مسلسل "قابيل"؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%