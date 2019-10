Start the quiz! نفسك تقابل مين من الممثلين دول؟ أحمد السقا إنعام سالوسة محمد الشرنوبي شيرين رضا Correct! Wrong! - Continue >> هتعمل أيه لو ركبت مع تاكسي وأكتشفت وأنت بتحاسبه إنه نصب عليك؟ ههزقه بس بشياكة يعني أيه ينصب عليا؟ محدش يقدر ينصب عليا هسيبه يخادهم بس هعاتبه الاول.. أصل أنا كان ممكن أديله زيادة لو كان طلبها ربنا يسامحه بقى Correct! Wrong! - Continue >> بتسمع لمين من دول؟ شيرين عبدالوهاب و أصالة تامر عاشور و رامي صبري عمرو دياب وأحمد مكي عمر خيرت وعلي الحجار Correct! Wrong! - Continue >> صحابك بيوصفوك إنك.. شايف نفسك بس مش أوفر جدع وصاحب صاحبك نمبر وان في الأخلاق و الشياكة أليط بس حنين مع اللي بكسبوا ولائك Correct! Wrong! - Continue >> هتعمل أيه لو لقيت 200 جنيه على الأرض هسيبها زي ما هي علشان مادخلش نفسي في أي حوار هتبرع بيهم أكيد يعني أيه هعمل ايه؟ ده معاد البرانش بتاعي اشتغل معايا.. هحاول ارجعها لصاحبها Correct! Wrong! - Continue >> لو صاحبك بيتخانق تعمل ايه؟ الصلح خير علشان كد هحاول أهدي الموقف لو غلطان مش هاخد صفه عشان أنا عندي مبادئ و ليه خناق و فرهدة بس من الأول؟ هقف في ضهره اكيد Correct! Wrong! - Continue >> قالوا أيه عن الصحاب؟ لو الرجولة غالية عليك ماتلمش العيال حوليك أنا لسة بصحتى ويا مرحب باللي يجي على سكتي دنيا كلها تمثيل وصعب تلاقى حد أصيل صاحب صاحبك على عيبه و ماتصاحبوش على اللي في جبيه Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook انت مين مشاهير التيكتوك؟ %%personality%% ↺ PLAY AGAIN ! 0%

Related