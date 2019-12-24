لو لاحظنا، فى الأفلام، الشتاء دايمًا وقت مبهج وسعيد، دايمًا فى تلج وإحتفالات وجو رومانسي، بس الواقع مختلف شوية.



عند معظمنا، الشتاء هو الوقت اللي بننزل فيه من الشغل بعد غروب الشمس، الدنيا هادية ومغيمة وبنلغى أى خروجات عشان بنحس الوقت اتأخر، أو عشان بنفضل نقعد فى البيت و نتدفى.



الحاله دى معروفة بال” الكآبة الشتوية” أو ال “Winter blues” و هى حالة من الحزن و الإرهاق والتعب الغير مبرر فى أوقات انخفاض درجة الحرارة و اختفاء الشمس.



وده بيصيب معظم الناس، بس عند البعض بيتحول ساعات لمرض اسمه “الاضطرابات العاطفية الموسمية” أو ال ” Seasonal Affective Disorder” واللى اختصاره SAD!



لحسن الحظ، الحالتين ممكن التغلب عليهم بطرق بسيطة و سهلة هنقولك عليها دلوقتى…



التعرض المباشر للشمس



زى ما ذكرنا فوق، المسبب الرئيسى الاكتئاب الموسمى هو قلة التعرض للشمس او نقص فيتامين “د” واللى جسم متعود يستقبله طول السنة و بيقل بشكل كبير فى الشتا، عشان كده، التعرض للشمس لمدة 30 دقيقة، كفيل يظبط الساعة البيولوجية فى الجسم و يقلل من أعراض الاكتئاب الموسمى بشكل كبير.



برا، فى جهاز مخصوص للحالة دى اسمه “light box” بس للأسف ده مش موجود فى مصر، الحل الوحيد هو انك تنزل الشارع او تطلع البلكونة فى الفترة من 8 لغاية 10 الصبح، وتفضل قاعد مش اقل من نص ساعة و يفضل تكون لابس لبس خفيف عشان يسهل وصول اكبر عدد ممكن من أشعة الشمس للجسم.

ممارسة الرياضة



طبعاً دى نصيحة عامة جداً و كل الناس و الدكاترة بتنصح بيها، بس بعيداً عن الكليشيهات، و حسب موقع Psychology Today، ممارسة الرياضة بشكل يومى او على الأقل أسبوعيا، بيساعد كتير فى علاج الحالة المزاجية و خاصة فى الشتا.

الانعزال مش حل



احنا عارفين قد ايه القعاد فى السرير لوحدك فى الشتا، فى السرير، مغرى و مريح بنسبالك لو بتعانى من الإكتئاب الموسمى، بس ده مش بيساعد حالتك، بالعكس، هيخليها تتدهور أسرع، قاوم الرغبة فى الخمول و الكسل و انزل و شوف صحابك و اعمل حاجات جديدة.



طبعاً، فى أيام، هتحس انك مش قادر تعمل اى مجهود اجتماعى، مش مهم، متضغطش على نفسك واسمع لأحتياجات جسمك، المهم ان الروتين ده ميتحولش لأسلوب حياتك!

اتكلم مع حد قريب منك



فى علاج اى حالة نفسية او حتى عضوية، المشاركة من العوامل المهمة اللى ممكن تساعد كتير، متتكسفش و متخافش، محدش هيحس انك تافه او حساس بزيادة ولا هيطلق الأحكام من الأصل، لأن غالباً هيكون عنده عنده نفس الشعور.



و لو مش عنده، على الأقل، هيقدر يتفهم انت حاسس بأيه فى المرة الجاية اللي هتقرر فيها تلغى ميعاد او خروجة معاه و مش هيزود الضغط عليك.



استشير حد متخصص



أخيراً، لو حاولت تعمل كل ده و محستش بتغيير او تحسن، هتحتاج تتكلم مع دكتور عن حالتك، ممكن يكون عندك اكتئاب عام و الشتا مجرد عامل خلاه يظهر اكتر!

متقلقش، عادة الأعراض دى هتقل بشكل كبير و هتختفى تماماَ مع انتهاء فصل الشتا!