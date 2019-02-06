By: Yara Tarek

بما أننا هنبدأ الدراسة خلاص حبينا نفكركوا باللي كنا بنعملوا في الامتحانات، عشان امتحان المرة الجاية منلبسش في الحيطة. كلنا في الامتحانات بنبقى عايزين ننجح بأي طريقة خصوصا لو الامتحان صعب ومش عارفين لا نذاكر ولا نحل ولا أي حاجة، كنا بنحاول بطرقنا المبتكرة جدا و اليائسة جدا جدا ناخد أي درجات…طرق زي ايه بقى؟

(ابدأ موضوع التعبير ب (مما لا شك فيه

مما لا شك فيه أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تم مناقشتها في الحياة… انه من دواعي سروري و فرط اعجابي و سر سعادتي أن اخط بقلمي و اعبر بفكري و عقلي و وجداني عن هذا الموضوع الشيق الرائع الذي شغل الرأي العام ألا و هو

مزنوق في موضوع التعبير ارشق دي في أوله

عايز تجرب حاجه مختلفه عن مما لا شك؟

هات قطعة النحو و حطها في آخر موضوع التعبير، المصحح اكيد مش هيقعد يقرأ كل ده ولا ايه؟

امتحان الدين

الامتحان المظلوم دايما عشان بيجي مع ماده مهمة جدا أو صعبة جدا، فا بنكتفي بأننا “شعب متدين بطبعه” و بنتوكل على الله…ممكن برده عشان ده كان دايما أول سؤال تسميع السورة و احنا طبعا مش حافظين حاجه فنحط سورة الفاتحة مثلا أو سورة من اللي حافظينهم و ندعي أن محدش هيقرأ “عالله حد ينخرب ورانا”

حط قطعة النحو مكان السورة في الدين

بص قطعة النحو دي الجوكر بتاع الامتحان

مش عارف اجابة سؤال و لازم ترغي

شد خط رأسي في اخر الصفحة فيبان كأن المراقب شد منك الورقة…بس اوعى تعمل ناصح بقى زي واحد صاحبي و تشد خط في كل سؤال متعرفوش.

اكتب بأسوأ خط ممكن بس بين أن دي حروف

اكتب حروف كتير جمب بعض و ممكن مبيدوش معنى بس يكونوا جملة، ما تسألش ازاي…حاول توصل بين الكلام كأنك بتكتب جمل ليها معنى و حط علامات ترقيم…الطريقة دي محتاجة امكانيات عشان تتأكد أنك بتوصل للمصحح أنا فاهم و عارف الاجابة بس الخط مش مساعدني

طبعا احنا منضمنلكش انك هتنجح لو عملت كده و لو عملت كده و نجحت يبقى خير و بركة احلى مسا عليك…الموضوع ممتد معانا لحد الكلية…بصوا احنا نحاول نذاكر و نحفظ و يعني لو اتزنقت اوي يعني تعمل ايه؟؟…ايوه بالضبط حط قطعة النحو