عمرو دياب برج إيه؟
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أول ألبوم لعمرو دياب كان إسمه؟
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عمرو دياب عمل كام ألبوم؟
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عمرو دياب عنده كام سنة؟
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أول لقاء تلفزيوني لعمرو دياب كان مع مين؟
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إيه الأغنية إللي فيها عمرو دياب كان بيطمن على حبيبته إللي سابها وبيحاول يصالحها؟
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عمرو دياب بيقول كام "حبيبي" في أغنية "آه حبيبي"؟
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عمرو دياب عمل كام فيلم؟
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أغنية "يومينهم" كانت في أنهي ألبوم؟
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عمرو دياب عنده كام ولد وبنت؟
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عمرو دياب لحن كام أغنية؟
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عمرو دياب نزل أول ألبوم ليه وهو عنده كام سنة؟
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عمرو دياب إتعامل مع كام شركة إنتاج من ساعة ما طلع؟
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