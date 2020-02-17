موضوع إن الواحد ساعات كتيرة جداً بيلاقي نفسه الشخص السيء في رواية أو قصة حد تاني بيتكرر مع ناس كتير، الحقيقة هو بيتكرر مع كل الناس تقريباً. ولسبب ما، الناس اليومين دول على تويتر وفيسبوك بيتكلموا في نفس الموضوع دة بشكل كبير واتحول لميمز وكوميكس.

بس بعيداً عن الهزار وإن الموضوع فجأة بقى تريند منتشر وبنتكلم فيه، فكرة إن يحصل مشكلة ما بينك ومابين حد من صحابك أو معارفك وفي الأخر تلاقي نفسك الشخص السيء اللي غلطان في اللي حصل من وجهة نظره حاجة مش هينة وعشان كده ناس كتير بتقف وتفكر تعمل إيه لو ده حصل

انت ممكن تطنش وتتعامل ببرود تجاه الموقف وممكن كمان تختار إنك تحاول بكل جهدك إثبات العكس، بس إحنا مش هنقولك لا تعمل دة ولا دة لإن في طريقة تانية خالص، هي مش بسيطة أه، بس مهمة إنك تحاول تاخد المواضيع بيها وهي التصالح

وعلى فكرة، قصدنا بالتصالح هنا مش إنك تعترف إنك غلطان مثلاً حتى لو انت مش غلطان ولا إنك تسامح الطرف التاني مهما عمل ومهما قال عليك

قصدنا بالتصالح هنا هو إنك تتصالح مع الموقف نفسه، بلاش أتيتود “وإيه يعني لو كنت الشخص السيء في رواية أحدهم؟” اللي الناس شغالين فيه بقالهم فترة، وفي نفس الوقت تجاهل الموضوع مش صحي ومش كويس

لكن فيها إيه لما تبقى غلطان في حق حد وشايف إنه عمل حاجة الأول يستاهل عليها أياً كان اللي انت عملته بس بدل ما تسيب الموضوع يروح لحاله كده تتناقش بغرض إن أياً كان اللي حصل من موقف سخيف أو محرج أو رد فعل عنيف، تعرف إزاي مايتكررش تاني وتاخد بالك المرات اللي جاية عشان ماتفضلش تخسر في ناس؟

ده مش معناه أبداً إنك تعترف إنك غلطان وانت مش غلطان بس النقاش حتى لو مش هيقدم وهيفضل الشخص التاني شايفك وحش بعده، فهو على الأقل مش هيأخر، وبالعكس هتطلع منه بندم على ردود فعل مش في محلها انت عملتها عشان تاخد بالك منها بعد كده

غير كل ده، تعالى نفترض إنك انت بالفعل الشخص السيء في الموقف اللي حصل بس مش عايز تعترف بده أو من جواك لسة مش مقتنع إنك غلطان، النقاش هيخليك واعي أكتر باللي عملته وباللي الشخص التاني اتضايق منه حتى لو ماعترفتش وده هيحسن من أسلوبك تجاه المواقف اللي زي ديه واللي اكيد بتحصل كتير في حياتك

احنا بنقول كل ده لإن من الأخر كده، عمرك ما هتقدر تتحكم في احساس الشخص اللي قدامك ولا الأفكار اللي بتدور في دماغه ولإن معظم المشاكل بتحصل بسبب سوء تفاهم فبدل ما ننشف دماغنا أو نتجاهل الموضوع ونضحك عليه على الأقل نستفيد منه ونفهم ليه ممكن حد يشوفنا غلطانين في حاجة إحنا مش شايفين نفسنا مخطئين فيها وعشان لو مش عايزين نصلح علاقتنا بالشخص ده أو الموقف ده بالذات لأي سبب فعلى الأقل نتعلم علشان اللي جاي

قبل ماتتريق إنك الشخص السيء في رواية حد تاني أو تاخدها على قلبك قوي، فكر في مواقفك وردود أفعالك