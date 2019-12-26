لو أنت زينا، و زي مصريين كتير اتفرجوا على مسلسلات وأفلام مصرية كتير، فأنت على الأقل عندك ذاكرة مليانة بجُمل ومواقف وإيفيهات كتير من السينما المصرية، اتقالت من ممثلين الصف التاني، اللي لما بننسى أسم كل واحد فيهم بنقول عليه “الراجل اللي كان طالع في دور كذا في مسلسل كذا” أو “الست اللي كانت طالعة في دور أم الممثلة كذا في فيلم كذا”.



وعلشان أحيان كتير بننسى أساميهم “مع إننا حافظين كلامهم وأدوارهم” الناس بتفتكر إنهم مجرد شخصيات جانبية ومش مهمة!

من فترة مش بعيدة، المخرج محمد سامي كان ليه تصريح مشهور بيشبه ممثلة معروفة “دلوقتي” بممثلة تانية من فترة التسعينيات وهي “عائشة الكيلاني” والغرض من التشبيه هو التقليل من الممثلة الأولى بإعتبار “عائشة الكيلاني” مجرد ممثلة هامشية ومش مهمة.

وعلشان كدة حبينا نفتكر أسامي وأدوار ممثلين بيُعتبروا من “الصف التاني”.. مش بس جملهم المشهورة وإيفيهاتهم..

عائشة الكيلانى

من أهم كوميديانات فترة التسعينات، خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية و مثلت ادوار كوميدية مهمة جداَ، ودايماً بتظهر بشخصية الست اللى دمها خفيف و بتقبل السخرية عليها بصدر رحب، ظهرت في أفلام و مسلسلات و مسرحيات كتير منهم الشيطانة التى احبتنى، الإرهاب و الكباب، العطار و السبع بنات واخرهم مسلسل ابو ضحكة جنان.



يوسف عيد

كوميديان تانى مهم جداً و مرتبط معانا بشكل كبير بأدواره و إفيهاته بشخصيات زى “زكريا الدرديري” فى فيلم الناظر و التجربة الدنماركية و عيال حبيبة، و الحرب العالمية التالتة الغريب فى الموضوع ان إفيهات و مشاهد يوسف عيد لسه موجودة لغاية دلوقتى بشكل كبير فى الميمز على السوشيال ميديا بس تقريباً محدش مننا عارف اسمه!



حسن كفتة



طبعاً كلنا عارفين “عم توفيق” مدرب فريق المزاريطة فى مسلسل الكبير اوى، هو حسن كفتة او حسن عبد السلام، اللى معظم أدواره كانت صامتة، بس ده ممنعوش من دخول قلوبنا و ذاكرتنا، واللى كتير ميعرفوهوش ان حسن عبد السلام فى بداياته عمل ادوار كتير فى أفلام و مسرحيات مهمة و “بيقال” انه كان متجوز تحية كاريوكة!

فايزة عبد الجواد

الست دى، اللى مستحيل ننسى شكلها، اكتشفها رشدى أباظة أثناء تصوير فيلم “تمر حنة” و من بعدها بقت وجه الأجرام و الخناقات فى اكتر من 100 فيلم منهم “هنا القاهرة” و “بكيزة و زغلول” و “خلى بالك من عقلك” وغيرهم كتير…

على حسنين

كوميديان من اسكندرية، مثل أدوار مسرحية مهمة كتير بس أتشهر بأدواره الصغيرة في أفلام زى “كتكوت” و “ورقة شفرة” و طبعاً دور “عم ذرياب” فى فيلم أيس كريم فى أيس كريم فى جليم!



حنان الطويل

الكوميديانة المصرية المتحولة جنسياً، حنان الطويل، اتشهرت جداَ فى اواخر التسعينات و كان ليها كاريكتر مميزة جداَ وفى رأينا، دورها كان بيرفع كتير من الأفلام زى 55 اسعاف، عسكر فى المعسكر و الناظر.

عشان الناس دى ممكن يكونوا مخدوش حقهم اوى، قررنا نتكلم عنهم ونفتكرهم مع بعض، مين ممثلك أو ممثلتك المفضلة من دول؟