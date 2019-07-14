بما إن نتيجة ثانوية عامه طلعت أمبارح وكل بيت فى مصر دلوقتى بيحتفل، قررنا نتكلم عن الطلبة الاقل حظًا اللى ملهمش فى التعليم.

لو أنت مالناس اللي صحيت فجأه من النوم لاقيت أمك وأبوك بيقطموك عشان ابن خالتك جاب مجموع اكتر منك، كمل قراية عشان هنقولك على تلت حاجات تعملها تلحق بيها نفسك

هتتصرف ازاى الاول فى موضوع ابن خالتك؟

لازم الأول ننهي اسطورة ابن خالتك ده للأبد، ابدأ طلع كل فضايحه اللى تعرفها قدام أهلك، قولهم انه بيشرب سجاير او بيعرف بنات كتير او الأحسن بقى، ده كان بيغش فكل الإمتحانات ونجح كوسة، معلش بقى بس لازم كبش الفدا

هتصلح صورتك ازاى بقى قدامهم؟

حاول تتجنب أى حاجه تعملك معاهم مشاكل الفترة الحساسة دى وزود فى كل حاجة بتبسطهم فالعادى منك، يعنى ايه؟ يعنى ابدأ ساهم بشكل اكبر فى تنضيف البيت ومتطلبش فلوس ولا سفر ولا خروج .خالص حتى زوال الأزمة

هتقنعهم ازاى ان فى أمل ومستقبلك مش هيضيع؟

فوقنا بقى من صدمة النتيجة، أبوك هيقعد معاك قعدة جد وهيسألك هاه هتعمل ايه دلوقتى؟ القاعدة دى لازم تحضرلها من دلوقتى لو عايز ماتطردش مالبيت هتدخل على جوجل وهتطلع اسامى كل الناس .الناجحة عالميًا وكانت فاشلة فالتعليم، زى بيل جيتس و امينيم وغيرهم كتير

لو الخطة نجحت والموضوع عدى على خير، لازم تبدأ تاخد خطوات جادة بقى، هتبدأ تشوف انت بتحب ايه وعايز تشتغل فيه بعدين وتقرر ايه اقرب كلية للمجال ده وتقدم فيها.

هيفيدك كتير الفترة الجاية EUCبننصحك برضو تتفرج على فيلم ال