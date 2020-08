Start the quiz! يلا ياللي بابا كان.... بيزعق فيكي بيهزق فيكي بيشوط فيكي Correct! Wrong! - Continue >> أنتوا جايين فرح واحد... مشلول محروق مقتول Correct! Wrong! - Continue >> هي العروسة...يا ماما؟ بتولد بتتطعم بتتكهرب Correct! Wrong! - Continue >> ممكن نقف () دقيقة حداد على روح بابا؟ 90 30 50 Correct! Wrong! - Continue >> كلمني عن الحب وقولي إنك... فريد وحيد شريد Correct! Wrong! - Continue >> ولا بيصونوا اللقمة... الحلال الحرام Correct! Wrong! - Continue >> تاكلي؟ ميرسي، لسة ضاربة... محشي كشري فول Correct! Wrong! - Continue >> ماتقوليش يا جواهر، قولي يا... جوجي جوجو جوجا Correct! Wrong! - Continue >> مش كنتي تقولي إنك جاية؟ يعني كنت هتفرشلي الأرض... ورد كراريس دبابيس Correct! Wrong! - Continue >> خليه يحترم نفسه وهو... بيموت بيفرفر بيودع Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook حافظ قد إيه من إفيهيات فيلم You got %%score%% of %%total%% right ↺ PLAY AGAIN ! 0%

