من مدة مش كبيرة، كان أول ظهور لـ “ميرمايد” مصرية في الميديا، سارة الليثي، اللي لحسن حظها، جزء كبير من الجمهور على السوشيال ميديا أهتم بقصتها، ولسوء حظها مكانش كل المهتمين بالقصة دي معجبين بيها!

بالرغم من إن جزء كبير من الجمهور اتفاعل مع القصة بشكل فيه إعجاب وإندهاش أو نقدر نقول إنه كان تفاعل إيجابي، كان الناحية التانية فيه جزء مش صغير خالص مستغرب أو مش فاهم، وبعض الأراء دي اتطورت لسخرية وأحيانًا اتهامات بالـ”فراغ” أو “الرفاهية المبالغ فيها”..

علشان كدة حبينا نفهم ونعرف أكتر من سارة نفسها، عن اللي بتعمله وأزاي شافت أراء الناس المختلفة ناحيتها؟







عرفينا بنفسك؟

سارة الليثي، عندي 30 سنة ومتخرجة من جامعة القاهرة.

كلمينا أكتر عن شغلك وازاى الفكرة دى جاتلك؟

“أنا زى أى بنت صغيرة كنت مهووسة شويه بفكرة عروسة البحر، المخلوق الأسطوري اللى هو نص سمكة ونص بنى آدم. وانا عندى 17 سنة اكتشفت أن فى ناس شغلتها فى الحياة أنهم يبقوا Mermaids وحبيت أجرب ده بس الموضوع كان مكلف جدًا على طالبة فى الجامعة وبعدها نسيت الموضوع.



فى 2013 نقلت عيشتى للغردقة والفكرة رجعتلى تانى فقررت أصمم اول “ديل” (الأسم المتداول لملابس عروسة البحر) بتاعى وفضلت سنة كاملة بننفذ فيه. الموضوع مكنش سهل خالص، كنت بخلص جزء وأروح اجربه فى الماية وأحسه تقيل أرجع اظبطه وهكذا..”

هل فى ناس تانية بتعمل ده في مصر ولا انتى اول حد؟ وهل دى شغلتك الأساسية؟

“أعتقد أنا الوحيدة اللي بعمل الموضوع بشكل احترافى فى مصر. ودى حاجه لطيفة وأكيد بتحسسنى بالتميز بس فى نفس الوقت صعبة. لأنى ببساطة مش بلاقى ناس تانية بتعمل نفس الحاجة دي اقدر اشارك معاهم شغلى ولا نتكلم فيه عن الجديد أو في مجالنا ده برا مصر مثًلا.



حاليًا، دى شغلتي الوحيدة. قبل كدة كنت بشتغل في منظمات غير حكومية أو NGOs كتير. أخر منظمة أشتغلت فيها ساعدتنى في مجالى ده كتير. تيع الشغل ده كنت بسافر كتير وبقابل mermaids أجانب محترفين وفهمت منهم أكتر عن الموضوع وده اللي خلاني أبدأ اتعامل مع الموضوع بشكل مختلف وأحبه أكتر.”



أيه التحديات اللي ممكن تقابليها؟

أصعب حاجة هو المجهود البدني. الموضوع كله مبني على إنك كاتم نفسك طول الوقت وبتعوم وجسمك كله بيتحرك والجزء القماش اللي على جسمك كمان بيصعب الموضوع أكتر. كمان لو مكنتش لابسة ماسك أو حاجة تسد مناخيري تحت الماية، الموضوع بيكون مؤلم جدًا.



وزى أى شغل، المنافسة بردوا تحدى. بس فى مصر لسة مش قدامي منافسة أوي زي برا مثلاً. بس ده أخر جزء بفكر فيه بصراحة لإنى عايزة اتبسط باللي يعمله وبس مش عايزة أبقى أحسن من حد.



أهلك وصحابك ايه رأيهم في الموضوع؟



مامتي بتدعمني جدًا وبابا بصراحة مش فاهم أوى أنا بعمل أيه بالظبط. بالنسبة لأصحابي، ناس كتير ضحكت عليا وقالتلي عمرك ما هتعرفي تعملي ده فى مصر وناس تانية كتير منهم برضو ساندوني و عجبتهم الفكرة اوى.

بتشوفي أزاي الكلام السلبي عنك وعن اللى بتعمليه؟

السلبية دايمُا موجودة فى حياتنا ومفيش مهرب منها خالص لأنها هتوصلك يعني هتوصلك. أى حد ممكن يتهاجم وده مش معناه بالضرورة انه بيعمل حاجه مؤذية أو وحشة، بس احنا كبشر بننتقد كل حاجه بطبيعتنا. لما بشوف واحدة مثلًا زى Billie Ellish وإزاى هي صوتها حلو وناجحة بس مش بتسلم من الإنتقاد والتريقة عشان خاطر بس طريقة لبسها -رغم انها دايمًا مغطياه- بفهم إنه مافيش مهرب من كلام الناس ومش المفروض أركز كتير مع ده.



والعكس صحيح، ناس كتير أوى ينبسطوا من اللى أنا بعمله وبيشوفوا إنه شيء ملهم جدًا ودي بنسبالى أهم حاجة. أنا شايفة إن التفهم وتقبل الأخر هى صفة لازم تبقى موجودة في كل الناس. ومتقبلة جدًا ان ناس كتير شايفانى “أى كلام” وبعمل حاجه ملهاش لازمة. انا مش صاحبة الرأى الوحيد فى العالم وطبيعي ناس كتير تعترض على اللى انا بعمله.

كل اللى بطلبه بس إن الناس ماتحكمش عليا أو على أى شخص قبل ما يسمعوا أو حكايتي يتكلموا معايا ويعرفوا انا مين. وبعدها يقبلوا مهنتي أو يرفضوها ده عادي، بس المهم يتقبلوني كبنى آدم. الدنيا حوالينا بتتغير والعالم كله بدأ يتقبل الاختلاف ويحتفل بيه كمان، ليه مانعملش كده؟ ليه منشوفش حد بيعمل حاجه هو بيحبها ونشجعه حتى لو احنا شخصياً مش راضيين تمامًا على ده؟



بتمنى الناس تقدر تبص للشخص المختلف او اللى بيعمل حاجة مختلفة بطريقة فيها تفهم أكتر وإحترام ونشجع ثقافة التجرية وأن من حق كل واحد فينا يعمل أى حاجه بتبسطه يخوض تجربته للآخر وندى مساحة لنفسنا ولغيرنا أننا نجرب ونتعلم ونكبر فى مساحة آمنة وخالية من الأحكام.

غير الجانب الاستعراضي mermaid، ممكن تكلمينا عن الجانب البيئي التوعوي أو التعليمى؟

أنا بحب الجزء الاستراضي من الموضوع جدًا ومعنديش مشكلة معاه بس كمان، جزء أساسي من شغل عروسه البحر هى أنها تتكلم مع الناس وخاصة الأطفال وتفهمهم أكتر عن الحياة البحرية وازاى يقدروا يستمتعوا بالمايه وفي نفس الوقت يحافظوا عليها. بس بشوف ال shows برضو مهمة عشان الناس متزهقش عشان الموضوع يبقى مفيد وممتع في نفس الوقت!

ايه خطتك الفترة الجاية ونفسك توصلي لأيه؟

حلمي أفتح مدرسة صغيرة كده mermaids على قدى، أعلم فيها الأطفال عشان بتسأل على ده كتير. وعايزة أكمل أعمل عروض وأروح أتكلم مع الناس في أماكن مختلفة عن الحياة البحرية وأنهم ممكن بس يعملوا اللي يقدروا عليه بخطوات بسيطة ومش معقدة ورخمة، وعايزة أفضل اساعد الـ NGOs. دلوقتي بساعد مكان اسمى Blue Odysea و شغالين دلوقتي على رحلات غوص مجانية.



نفسي الناس تفهم وتحترم الطبيعة أكتر، بحاول يبقى معايا على طول صور وفيديوهات ليا مع الدلافين والقروش ومثلًا أنا عندي 6 كلاب إنقاذ وبحاول أفهم الناس ازاى يقدروا ينقذوا الحيوانات ولو مقدروش على الأقل أزاى يتعاملوا معاهم بحب و عطف أكتر.