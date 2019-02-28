امبارح حصل حادثة من أسوأ الحوادث اللي حصلت في مصر. عشرات من أهلنا وأخواتنا ماتو في حريق محطة مصر. ولسه في عدد غير محدد من المصابين في عدة مستشفيات في القاهرة.

كلنا قلبنا وجعنا عليهم، وعلى أهاليهم. كلنا مصدومين وخايفين ومتلغبطين وعايزين نعمل أي حاجة نساعد بيها بس مش عارفين نعمل ايه. بس مش لازم تكون طبيب أو رجل مطافي عشان تعرف تساعد، كلنا بإيدينا نساعد.

احنا ممكن مش بايدينا حاجة نعملها للي راحوا مننا خلاص، بس لسه في إيدينا كتير نعمله للمصابين اللي قدامهم رحلة تعافي طويلة وصعبة أوي، ولأهاليهم اللي المسئولية على كتافهم تقيلة أوي دلوقتي.

ناس كتير قلبها على غيرها بدأت تساعد، بس لسه محتاجين أكتر، لو أنتوا كمان عايزين تعملوا حاجة، دي بعض الحاجات اللي ممكن تعملوها عشان تساعدوا:

التبرع بالدم

المصابين لسه محتاجين دم كتير. في مستشفيات كتير أوي. لو صحيًا تقدر تتبرع بالدم، أرجوك متتأخرش.

دي شروط التبرع بالدم:

-أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني أي أمراض معدية.

– أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة.

– يجب أن لا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.

– أن تكون نسبة الهيموجلوبين للرجال من 14- 17 جم، وللنساء من 12-14 جم. – أن يكون النبض بين 50-100 في الدقيقة.

– أن لا تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة مئوية.

– أن يكون معدل ضغط الدم أقل من120/80 ملم زئبق.

– يمنع بشكل دائم التبرع بالدم من سبق وأصيب بفيروسات الكبد الوبائي “بي”، والكبد الوبائي “سي”، والإيدز، والذين يعانون من الصرع والتشنجات وأمراض القلب والرئة.

– يمنع لمدة سنة من التبرع بالدم أي شخص قام بإجراء عملية جراحية كبرى أو تم نقل الدم إليه.

دي المستشفيات اللي عندنا معلومات لحد دلوقتي أن فيها مصابين من الحريق:

– مستشفى دار الشفا

– المركز الطبي لسكك حديد مصر

– معهد ناصر

– مستشفى الجلاء العسكري

– مستشفى الحلمية العسكري

– مستشفى أهل مصر للحروق

– القصر العيني الفرنساوي (المنيل)

– القصر العيني الفرنساوي الجديد

في ناس كتير مشكورة راحت اتبرعت امبارح. لكن انهاردة للأسف عدد المتبرعين قل جدًا. والناس لسه محتاجة دم.

معلمواتنا أن في الوقت الحالي، في إحتياج شديد في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. وفي تجمع للمتبرعين أمام بوابة القصر العيني الفرنساوي الجديد.

الرجاء تتأكدوا أنكوا بتتبرعوا بالدم لحساب مؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق عشان تضمنوا أن الدم بيروح لمصابين حادث القطار.

التبرعات

الناس والمؤسسات اللي بتساعد مش هتقدر تكفي احتياجات المصابين لوحدهم. محتاجين مساعدتك انت كمان.

مؤسسة أهل مصر محتاجة تبرعات عشان تساعد بيها المصابين. في أكتر من طريقة تقدر تساعدهم بيها؛ زي:

– ممكن تكلم رقم ١٦٨٦٣وتستفسر عن إحتيجاتهم و تعرف ايه تقدر تعمل ايه.

– ممكن تبعتوا رسالة فاضية على رقم 9899 أو رسالة فيها كلمة “حروق” أو “تبرع” على نفس الرقم. كل رسالة هتبعتها، هتتبرع بيها ب 5 جنيه لضحايا الحادث اللي في مستشفى أهل مصر، اللي هما بيتعاجوا ببلاش.

– مش بس كدة، ممكن كمان تتبرعوا للضحايا اللي في مستشفى أهل مصر من خلال خدمة فوري.

غير مستشفى أهل مصر للحروق، كل المستشفيات اللي قلنالكوا عليها فيها عدد كبير من المصابين وعندهم نقص في الموارد والمستلزمات الطبية. تقدروا تكلموهم أو تروحوا بنفسكوا تعرفوا إحتيجاتهم وتحاولوا تقدمولهم أي مساعدة تفدروا عليها.

المساعدة في العلاج

في أكثر من جهة شاكرين جدًا عرضوا أنهم يساعدوا من خلال توفير علاج مجاني للضحايا. منهم:

– د. رامي بكري و مستشفى أحمد عرابي

د. رامي عرض أنه يعالج إصابات الحروق ويعمل أي عمليات تجميل هيحتاجها المصابين ببلاش بالتعاون مع مستشفى أحمد عرابي للحروق والتجميل عشان يساعد الناس تسترد حياتها.

مؤسسة الرخاوي للطب النفسي

الحمد لله أن حد إفتكر صحة الناس النفسية واستوعب أهمية الصدمة النفسية المرعبة اللي مر بيها المتضررين والمصابين في الحادث ده. مؤسسة الرخاوي للطب النفسي تحت إشراف د. يحيى الرخاوي بتقدم علاج نفسي مجاني للمصابين والمتضررين من الحادث.

Serenity Psychology Center

Serenity Psychology Center كمان عارضين جلسات علاج مجاني لأي حد كان في حادثة القطر أو فقد حد في الحادث.

الناس دي بتحاول تساعد بس مش هتعرف تساعد من غير مساعدتكوا. احنا بس اللي بايدينا نوصل مبادرتهم دي لأكبر عدد من الضحايا والمصابين. كلنا عالرفين دوسة ال Share بتاعتنا ممكن تعمل ايه، تعالوا نستغلها في حاجة مفيدة.

أهالي المصابين

أهالي المصابين مرصوصين جنب المستشفيات وعلى الأرصفة يا إما بيدورا على ولادهم وأهاليهم يا إما مستنين يطمنوا عليهم. الناس دي بتمر بأصعب وقت في حياتها ومحتاجة مساعدتنا كلنا، في ناس شاكرين فكرت في ده وبدأوا فعلًا يعملوا حاجات تساعدهم بيها؛ زي:

توفير أكل

توفير مكان للإقامة

الناس دي لوحدها مش كفاية، احنا كمان نقدر نساعد ولو بحاجة بسيطة. ممكن نساعد نوفر لهم أكل، أو غطا. وممكن نفتحلهم أبواب بيوتنا عشان نساعدهم يلاقوا مكان يناموا فيه أو يريحوا فيه من قعدة الشارع والبرد.

الأفكار دي كلها منبعها مش احنا، دي مستوحاة من طيبة الناس وإقبالها إنها تساعد. إحنا بس بنحاول نساعدهم إننا نشر فكرهم ده بين أكبر عدد ممكن من الناس. و بنحاول نخطوا على خطاهم ونساعد احنا كمان.

حاولوا معانا بدل أنكوا أنكوا تنشروا الخير االي الناس دي بتعمله في كل حتة ممكنة. يمكن من خلالكوا نقدر نوصل لواحد بس من المصابين أو أهلهم ونساعدهم.