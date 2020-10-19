للأسف، الشوارع في مصر مش مكان آمن للستات. كل بنت مصرية بتتعرض بشكل يومي لكل أنواع المضايقات والتعديات. من أول السرقة والمعاكسات لحد التعدي بالألفاظ واللمس، واللي كلنا شوفنا نتايجه بتوصل فين. وعشان كده، وعشان البنات مينفعش تتحبس في البيت، قررنا نقولك على كام خطوة بسيطة تفتكريها كويس وانتي نازلة الشارع، يمكن حاجه منهم تنقذ حياتك في مرة!

– ماتخليش التليفون يلهيكي



لما تبقي ماشية في الشارع، حاولي ماتخليش أي حاجه تلهيكي. خاصة الموبايل لإنه بيسحل أي حد. لما بتكوني متحركة على رجلك من مكان لمكان، شيلي الموبايل في جيبك أو في الشنطة. لو ماشية برضه مع صحابك، اضحكوا وهزروا وكل حاجة بس خليكم واعيين لإيه بيحصل حواليكم!

-خلي وشك دايمًا قاطع الطريق



لو ماشية في أي شارع، حاولي تخلي وشك دايمًا شايف طريق العربيات مش العكس. يعني ماتخليش أبدًا ضهرك للعربيات والموتوسيكلات. عشان معظم المشاكل بتيجي منهم وبيستغلوا إن البنات بتبقى بضهرها. من شد بقى أو خطف شنط أو لمس. ده طبعًا في حالة إنك مش عارفه تمشي عالرصيف!

-خلي صوتك عالي وماتتكسفيش تطلبي مساعدة



ماتتكسفيش تزعقي وتصوتي وتصرخي لو حد قرب منك وحاول يعتدي عليكي. طبعًا احنا عارفين إن مش دايمًا مخنا بيبقى حاضر وبيستوعب الموقف بسرعة، بس حاولي تعملي كده. صوتك العالي وطلبك للمساعدة ممكن ينقذ حياتك.

– ركزي في المداخل والمخارج



لما تدخلي مكان سواء محل، مول أو حفلة خليكي دايمًا عارفه المخارج فين وازاي هتوصلي ليها بسرعة في حالة التحرش أو الاعتداء لو ماشية في الشارع وحسيتي إن في حد ماشي وراكي حاولي تاخديه لمكان حيوي وفيه ناس أو أي مكان يبقى فيه كاميرات زي ماكينات السحب الإلكتروني أو المحلات الكبيرة. وهناك برضه ممكن تطلبي مساعدة فرد الأمن.

-خليكي واثقة في نفسك و صدقي حدسك



حتى لو انتي خايفة، حاولي تمثلي انك واثقة في نفسك وبصي في عين أي حد واعرفي كويس انتي رايحة فين. ولو انتي تايهة في مكان معين، حاولي ماتبينيش ده عشان محدش يستغله ودوري على حد موثوق فيه شويه (على قد ما تقدري يعني) واسأليه عالطريق.



ولو ماشية في مكان معين وإحساسك بيقولك ان في مجموعة ناس شكلهم مش مريح أو الشارع مضلم ومخيف أو شايفة موتوسكل راكن بشكل مريب ومركز معاكي، خليكي واثقة في حدسك وغيري الشارع على طول.

بنتمنى السلامة لكل بنات وستات مصر ونتمنى نشوف الشوارع مكان آمن، قريب!