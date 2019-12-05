من قريب، معظمنا سمع عن حادثة الطالبة المصرية شهد أحمد، اللي قررت الإنتحار عن طريق إلقاء نفسها في النيل، ودة اللي اتضح إن السبب وراه بعد فترة من التحقيقات هو إصابتها بمتلازمة الوسواس القهري.

اللى ناس كتير ماتعرفوش إن الوسواس القهري وأمراض تانية كتير منها اضطراب الشخصية ثنائية القطب والفوبيا الإجتماعية، سببها في الأصل هو اضطراب القلق العام.

بعد كل الأخبار المؤلمة اللي سمعناها مؤخرًا وتحديدًا حادثة شهد، قررنا نعرف أكتر عن إحساس القلق من أشخاص مصابة بالقلق، ليه؟ لإن إحصائية منظمة الصحة العالمية بتقول إن 30% من البشر بيعانوا من القلق أو على الأقل عانوا منه في مرحلة من مراحل حياتهم المختلفة، ودا معناه إن 3 على الأقل من كل 10 أشخاص تعرفهم عارفين الإحساس دة!

،و علشان كدا، قررنا نسأل شباب بيعانوا من اضطراب القلق العام و نشوف، بعينهم، إحساسهم في المواقف المختلفة…



” لما اتصل بحد من صحابي ومايردش مثلاً، بفكر على طول انه زهق منى و مابقاش عايز نفضل صحاب”



الشخص ده بيشرح لنا ازاى قلقه المستمر بيخليه يعمل مشكلة من لا شيء و يبالغ فى تقدير أى موقف مهما كان صغير، موقف بسيط و صغير زى إن صاحبه ماردش عليه أو ماتصلش بيه فى يوم يحفز جواه قلة الثقة فى النفس و الخوف والتفكير الكتير.



فى مشكلة كبيرة بتواجه مصابين القلق العام وهي عدم القدرة على تقييم المشاكل أو الأحداث بشكل واعي ومظبوط، أى موقف يتطلب مجهود إجتماعى معين، بيتشاف بشكل كبير ومُبالغ فيه وبيتحول لمشكلة كبيرة جداً فى حياة الشخص اللى عنده قلق!

“بشرب كحول أو حشيش قبل أي ميتنج مهم فى الشغل”



حد تانى بيعانى من اضطرابات القلق بيحكيلنا ازاى بقى مضطر يلجأ للمخدرات عشان يقلل من أعراض القلق اللي بتعجزه عن ممارسة أي موقف إجتماعي بشكل طبيعى، الشخص ده مش مدمن و مش بيستمتع بتعاطى المخدر بأي شكل من الأشكال، لكن مسيطر عليه فكرة تحول العادة دي لإدمان ودة اللي بيخلق قلق جديد فوق القلق الموجود!



من الأعراض التانية للمرض واللى بتعوق صاحبها من ممارسة أى فعل إجتماعي بسيط هى إرتفاع نبضات القلب، التعرق الزيادة، الإرتجاف و وجع المعدة.

“انا شخصية إجتماعية وبحب اتعرف على الناس و أعمل حاجات جديدة، بس خوفى وقلقي المستمر مش بيخلينى استمتع بالحاجات دى و الناس كلها فاكرة إنى مش إجتماعية”



دة قصة بنت مشكلتها مع القلق مختلفة شوية، هى شايفة نفسها حد بيحب الإجتماعيات ونفسها تبقى منفتحة و بتخرج وبتعرف ناس جديدة بس مابتقدرش تعمل ده بسبب مرضها، اللي دايماّ بيخليها متوترة و بتفكر بسلبية وخوف تجاه أى حاجة جديدة، هي نفسها الناس تتفهم إن الشخص اللي عنده اضطرابات قلق مش بالضرورة يكون شخص إنطوائي!



“بخاف اسأل كتير فى الجامعة و مابحبش اجاوب على اسئلة الدكاترة حتى لو عارفة الإجابة عشان كل الناس هتبقى باصة عليا”



زى ما فى ناس بتحب تبقى مركز الإهتمام، ناس تانية مجرد الفكرة بس بترعبها، البنت دى بتحكيلنا ازاى في محاضرات الجامعة فكرة إنها تجاوب على اسئلة الدكاترة وكل اللي موجودين يركزوا معاها بتحفز حالة القلق عندها، بتوصف لينا إن مجرد الفكرة بتسرع ضربات قلبها وبتسبب وجع فى المعدة، الأعراض اللي كل اللى بيعاني من القلق المرضى عارفها كويس.



نوبات الفزع هي فكرة مرعبة تانية بتقلق مصابي القلق، و هى عبارة عن حالة من الخوف الشديد، الغير مبرر وده بيبان أكتر فى الأعراض الجسدية زى الإرتجاف، ضيق التنفس و تخيل الموت الوشيك.

دى قصص من ضمن قصص تانية كتير صعب إنها تتحكي أحيانًا حتى للأصدقاء القريبيين، بسبب إحساس مصاب القلق بالخوف من رد فعل الشخص التاني أو من إنه يحس إنه اتحكم عليه بإنه “تافه” أو”حساس زيادة عن اللزوم”.



بس على جانب أخر، مبسوطين إن بقى فيه مجهودات أكثر للتوعية بنشوفها دلوقتى، آخرهم هو بيان النائب العام عن واقعة الطالبة شهد أحمد اللي طلب فيه من الناس الرأفة بالبنات و الإهتمام بصحتهم النفسية و العقلية.



برغم إن معظم المشاكل دي ممكن تبان بسيطة ومش ذات أهمية كبيرة، حالات الإكتئاب والإنتحار اللي بنشوفها كتير حوالينا هى دليل على جدية الموضوع وخطورته، أسباب المرض ده كتير وبتختلف من شخص للتاني، بس أهمها هى العامل الوراثي، خلل كيمياء المخ و الضغط المجتمعي!

أرقام وأمكان مؤسسات ومراكز للصحة النفسية

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من التليفون الأرضى:

08008880700

من موبايل أو من التليفون الأرضي:

0220816831

المركز القومي للصحة النفسية:

20818102

Befrienders Cairo

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